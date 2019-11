Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune har besluttet ikke at bevillige midler til en skøjtebane på Kongens Nytorv.

Den cylinderformede skøjtebane omkring Rytterstatuen på Kongens Nytorv har siden 1999 tiltrukket mange juleturister, kærestepar og skøjteglade københavnere.

Siden vinteren i 2008-2009 har området dog været lukket land på grund af metrobyggeriet. Derfor har mange set frem til en genåbning af skøjtebanen i Indre By.

Men Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der ikke bliver bevilget økonomi til genoprettelse af banen i år, så København får ikke en af sine store attraktioner tilbage.

Politikernes beslutning om at lægge skøjtebanen på is vækker stor ærgrelse hos DGI, der oplever en stor længsel og efterspørgsel på idrætsfaciliter og udendørs skøjtebaner i vinterhalvåret i København.

- Rigtig mange københavnere havde set frem til at man kunne genoplive traditionen og den fantastiske stemning, der var forbundet med skøjtebanen på Kongens Nytorv. Så det er rigtigt ærgerligt, at det ikke bliver til noget, siger idrætspolitisk konsulent hos DGI, Kasper Lund Kirkegaard til TV 2 Lorry.

Det socialdemokratiske medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Jonas Bjørn, bekræfter, at der ikke kommer en skøjtebane på den centrale plads, selvom der nu er ryddeligt og pænt igen efter de mange års metrobyggeri.

- Vi har en meget stram kommunal økonomi i København, hvor vi hele tiden er nødt til at holde anlægsudgifterne nede, fordi vi har et anlægsloft, og der er i vi hele tiden nødt til at lave prioriteringer, siger Jonas Bjørn til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Den gamle skøjtebane på Kongens Nytorv var slidt op, så vi skulle lave en ny skøjtebane, og der har vi i stedet for valgt at placere den på Genforeningspladsen i Nordvest, fordi vi på mange måder mener, at det er et område, der i langt højere grad har brug for idrætsfaciliteter.

Det bliver dog ikke helt umuligt at skøjte rundt i Indre By, for Jonas Bjørn løfter sløret for, at en privat aktør har lagt billet ind på at lave en ny bane for enden af Nyhavn, hvor der i dag er gadekøkken.

Der har været en del virak forbundet med anlægget på Genforeningspladsen, hvor Københavns Kommune har haft en del bøvl med entreprenøren, som ikke har kunnet få den planlagte skøjtebane til at virke.

Men i sidste uge valgte Kultur- og Fritidsudvalget at sætte penge af til at få stablet en mindre udgave af skøjtebanen på benene, så børnefamilier alligevel kan komme på is i Nordvest.

- Planen er, at begge baner åbner til skøjtesæsonen fra starten af december og lidt ind i marts afhængig af temperaturen. Dog afventer skøjtebanen i Nyhavn lige den sidste godkendelse, siger Jonas Bjørn.

Derudover åbner en spritny skøjtebane på 1000 kvadratmeter i Enghaveparken på Vesterbro. Den skal efter planen indvies den 14. december og holde åbent til og med februar.

Frederiksberg Kommune åbner traditionen tro skøjtebanen ved Frederiksberg Runddel. Det sker som altid sidste lørdag i november, hvis det er koldt nok til indfrysning.

Men i år har kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune samtidig valgt at lukke skøjtebanen i Lindevangsparken permanent. Banen plejer at åbne i starten af december og har især haft besøg af skolebørn og fritidsordninger.

- Der var ret få, der brugte skøjtebanen og samtidig ville det være en for stor klimamæssig og økonomisk belastning at fastholde tilbuddet. Vi hører fra de medarbejdere, der har kontakt med børn og unge i området, at boldbanen er i høj kurs, og at de unge spiller masser fodbold, hockey og basketball derude, siger Nikolaj Bøgh, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Han vedkender sig, at det altid er svært at nedlægge tilbud, man at alternativet med sikkerhed også bliver populært:

- Så jeg tror det ender med at blive et positivt bytte, siger han.

Frederiksberg Kommune oplyser til TV 2 Lorry, at man er opmærksom på, at der kan blive trængsel på isen på Frederiksberg Runddel, og at man holder et vågent øje med sikkerheden når de mange skøjteentusiaster stimler sammen.

Selvom åbningen af den nye skøjtebane i Enghaveparken falder på et tørt sted, burde der være flere muligheder for de mange københavnere, mener Kasper Lund Kirkegaard.

- I sammenligning med Frederiksberg Kommune skal de langt flere københavnere deles om langt færre kvadratmeter-faciliteter per indbygger, hvilket ikke er tilfredsstillende for nogen parter. Det kunne gøres bedre, siger han.

- Den store forskel på de indendørs og udendørs skøjtebaner er, at de indendørs primært henvender sig til de foreningsorganiserede brugere - typisk ishockey og kunstskøjteløbere. Dem, der ligger under åben himmel, appellerer i langt højere grad til børnefamilier og fleksibelt brug. Så det er virkelig ærgerligt for især børnefamilierne i København, siger Kasper Lund Kirkegaard til TV 2 Lorry.