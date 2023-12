I ti år har Molslinjens morgenfærger haft de samme afgangstider.

Men nu skal de ændres.

Det skriver Molslinjen i en pressemeddelelse.

Morgenafgangene fra Aarhus bliver rykket 15 minutter tilbage, så afgangen fra Aarhus mod Sjælland bliver 05:30, 06:30 og 07:30.

Afgangene den anden vej, altså fra Odden til Aarhus, rykkes ti minutter tilbage.

Så afgangstiderne nu hedder 07:10, 08:10 og 09:10.

Ændringerne sker ifølge Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard, for at imødekomme en række erhvervskunder, der gerne vil have lidt ekstra tid til eksempelvis at kunne køre fra Odden til København, når de kommer med færgen fra Aarhus.

Da ændringerne kommer efter 10 års uændrede afgangstider, står Molslinjen med en udfordring.

Molslinjen vil nemlig gerne sikre sig, at alle erhvervskunder opdager de nye sejltider før de træder i kraft. Erhvervskunder booker ikke deres færgebilletter, hvor de ellers ville kunne se afgangstidspunktet, de kan i stedet trille direkte ind på færgen.

»Erhvervskunderne på Business BlueClass skal jo ikke booke på forhånd – dem garanterer vi en plads på alle afgange. Så nu skal vi slå på tromme så mange steder, at vi får fat i så mange som muligt«, siger Jesper Skovgaard.

De nye afgangstider træder i kraft 2. januar, hvilket man jo kan skrive sig bag øret, hvis man er erhvervskunde hos Molslinjen.