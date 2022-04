»Vi skal ud og løbe en god tur i det dejlige vejr.«

Sådan lyder det som det mest naturlige i verden fra den 30-årige Edis Adilovic.

Mange vil dog nok tænke ved første øjekast, at det ikke kan lade sig gøre.

»Og det tænker de højst sandsynligt, fordi jeg ikke kan se noget som helst. Jeg er helt blind,« siger fynboen.

Over sit løbetøj har Edis Adilovic en neongul refleksvest med ordet 'BLIND' påtrykt.

Han var bare to år, da han mistede sit syn, fordi hans immunsystem angreb sig selv og ødelagde noget i hans øjne.

Et handicap, der dog ikke har fået den unge odenseaner til at holde sig tilbage.

Han har løbet, siden han var 15 år. Her cyklede hans far ved hans side.

»At løbe giver mig overskud og fed energi. Noget, som jeg bestemt ikke synes, at jeg skal afskæres fra, bare fordi jeg ikke kan se,« siger han.

Føler du dig da afskåret fra noget, fordi du er blind?

»Overhovedet ikke,« svarer løberen prompte.

Edis Adilovic har løbet, siden han var ung. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Edis Adilovic har løbet, siden han var ung. Foto: Jeppe Kanstrup

»Det gør jeg ikke, fordi jeg også er god til at række ud og bede om hjælp, tror jeg,« uddyber han.

Om en måned skal han løbe sit første halvmaraton, og så har han også bestilt pladser til sit første fulde maraton til september i Odense.

En by, som han bruger rigtig meget og tidligere har lavet en guide til for B.T.

For at løbe sikkert, er det nødvendigt for Edis Adilovic at have en ledsager med på løbeturen. For tiden er det Sarah Hausmann, der løber sammen med Edis Adilovic.

Hun er en af mange, der har reageret på Edis Adilovics opslag på Facebook med efterlysning af en medløber.

Edis Adilovic har altid sin ledsager med på løbetur. Sarah Hausmann skal også være med til at løbe halvmaraton. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Edis Adilovic har altid sin ledsager med på løbetur. Sarah Hausmann skal også være med til at løbe halvmaraton. Foto: Jeppe Kanstrup

»Det er fantastisk. Det er jo det, vi kan i Danmark; at hjælpe hinanden på den måde. Og selvom det er et betalt job, så tror jeg, at jeg til hver en tid kan række ud til Sarah og sige, 'hva', skal vi ikke løbe en tur?'«

Han er også sikker på, at det kan være løsningen for andre, der gerne vil afsted.

»Hvis du ikke selv kan komme ud, så spørg en ven eller find nogle, du kan gøre det sammen med, brug hinanden på den måde,« siger Edis Adilovic.

Og selvom Lillebælt halvmaraton for mange kan lyde som noget af et bjerg at bestige – også som seende – så er hverken Edis Adilovic eller hans ledsager nervøse.

»Det bliver fantastisk. Vi var ude og løbe 18 kilometer den anden dag, og det var – jeg vil ikke sige så nemt som at klø sig selv i nakken – men det gik ret godt.«

»Og så glæder jeg mig til den kæmpe oplevelse, det bliver,« siger den begejstrede løber.