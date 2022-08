Lyt til artiklen

Onsdag aften spiller den britiske verdensstjerne Ed Sheeran sin første af fire koncerter i Øresundsparken ved Amager Strandvej.

Og da mere end 150.000 mennesker forventer at overvære koncerterne henover de fire dage, vil det skabe problemer i trafikken omkring området ved Øresundsparken.

Det skriver Tårnby Kommune på sin hjemmeside.

Bøjlevej er allerede lukket fra biltrafik, og vil være det frem til søndag.

Der var pres på metrostationen inden onsdagens første Ed Sheeran-koncert i Øresundsparken.

Onsdag er Amager Strandvej på strækningen fra Hedegaardsvej til Saltværksvej også blevet lukket. Dette vil den være fra klokken 14 til 24 alle dage, hvor Sheeran optræder.

Tårnby Kommune opfordrer til, at koncertgængerne cykler, går eller tager metroen. Der er desuden lavet særlige cykelparkeringsområdet ved Tiøren og på det grønne område ved Kastrup Bådlaugs klubhus.

Hvis du alligevel ankommer i bil, skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at parkere tæt på koncertstedet.

»Der er indgået en aftale fra koncertarrangørens side om, at folk som kommer i bil, kan parkere i et af parkeringshusene i lufthavnen. Der er øremærket 2000 parkeringspladser til Ed Sheeran koncertgæster,« skriver Tårnby Kommune.

Her kan du se et kort over koncertområdet.

Der indsættes ekstra tog- og metrovogne mellem lufthavnen og Københavns H, mellem lufthavnen og Malmø samt mellem København H og Jylland/Fyn.

Onsdag aften startede den første af Ed Sheerans fire koncerter, og her havde en større gruppe personer fundet en vej ind til den ellers totalt udsolgte koncert.