Ebbe Christiansen og hans kone havde glædet sig til at tage på ferie for første gang i flere år. Tidlig mandag morgen skulle de være fløjet til ferieparadiset Madeira med Thomas Cook Airlines.

Men da ægteparret fra Næstved mødte op i Københavns Lufthavn var det til noget af en overraskelse. Deres fly var aflyst.

Ebbe Christiansen så på B.T., at den britiske rejsegigant Thomas Cook var gået konkurs. Spies - som han og konen havde booket deres ferie igennem - har han intet hørt fra.

»Det synes jeg godt nok er dårlig stil af Spies,« siger Ebbe Christiansen i telefonen fra Københavns Lufthavn.

»I det mindste kunne de da have sendt en sms,« fortsætter han.

Ebbe Christiansen og hans hustru var stået op klokken 4 mandag morgen for at køre til Københavns Lufthavn, hvor flyet til Funchal på Madeira efter planen skulle afgå klokken 7. Det gjorde de med god ro i sindet på grund af en melding fra Spies søndag.

»Jeg havde godt hørt, at Thomas Cook var i store problemer, men den sidste udmelding fra Spies var, at deres kunder kunne tage det roligt. Derfor var vi ikke bange for, at vi ikke skulle komme af sted,« siger han.

Da B.T. talte med Ebbe Christiansen kort før klokken 7 stod han og konen med deres kufferter i lufthavnen og anede ikke, om Spies ville sørge for et andet fly eller ej.

»Det er nederen,« siger Ebbe Christiansen om den situation, de er havnet i.

Nu har Spies meldt ud, at 'samtlige rejser, der skulle foregå med Thomas Cook Airlines mandag , er indstillet'.

Idet Spies kan ikke nå at skaffe andre fly til Ebbe Christiansen og alle de andre danskere, som skulle rejse med Thomas Cook Airlines mandag betyder det ifølge pakkerejseloven, at Spies refunderer hele rejsen.

Men Ebbe Christiansen og konen har ikke tænkt sig at give op. For de vil på ferie.

»Nu har vi glædet os til for første gang i flere år at tage på ferie, så vi skal nok komme afsted. Så vi er klar til at booke en afbudsrejse og tage af sted hurtigst muligt,« siger Ebbe Christiansen.

Ifølge Spies' kommunikationschef Lisbeth Nedergaard bliver omkring 1400 passagerer til og fra Kastrup mandag påvirket. Langt de fleste er Spies-rejsende, som Ebbe Christiansen og hans hustru.

Ja, flyet til Funchal var den allerførste afgang fra Københavns Lufthavn, som blev aflyst på grund af Thomas Cooks konkurs.