En time og tre kvarter inden Ebbe Preislers kone Marianns bisættelse ringede han til sin familie for at overlevere nyheden om, at han ikke længere var varetægtsfængslet.

Halvanden time senere trådte Ebbe Preisler ind i en fyldt Lindevang Kirke til lyden af klapsalver fra de fremmødte.

For snart tre uger side forsøgte Ebbe Preisler at tage livet af sig selv, efter han natten til den 27. december 2023 havde givet sin syge kone Mariann Preisler en dødelig dosis metadon. Han har siden da været varetægtsfængslet, sigtet for drab på sin hustru.

Det var ægteparrets sidste ønske at forlade livet sammen. Fredag måtte Ebbe sige farvel til sin kone gennem 55 år fra første række i kirken på Frederiksberg.

Kærlighedsboblen, der holdt 55 år

Ebbe og Mariann mødte hinanden på en færge fra Hundested til Grenaa, da de var i midten af tyverne. Fra den dag og til decembernatten sidste år levede de to i en kærlighedsboble, fortalte præsten.

»Jeg havde håbet og planlagt, at vi skulle flyve til himmels. Hånd i hånd,« siger præsten, der læser et brev fra Ebbe til Marian op, som sluttede med ordene:

»God vind, Ebbe.«

Ebbe Preislers plan lykkedes ikke.

Og nu er planen en anden.

»Jeg vil leve videre. Og jeg vil ytre mig,« fortalte Ebbe Preisler til B.T.

Han har efter de seneste uger fundet mening i tilværelsen ved at blande sig i samfundsdebatten.

Med sin datter Louise under armen gik Ebbe bag kisten, der blev ført ud af kirken anført af sønnen Jonas. Datteren Louise sang under bisættelsen for sine forældre med en sang, hun selv havde skrevet, der sluttede med ordene 'I set you free'.

Der gik ikke lang tid fra rustvognen forlod området foran Lindevang Kirke, før Ebbe Preisler vendte sig mod den fremmødte presse.

For at ytre sig.

Genfødslen

I denne omgang mest om den varetægtsfængsling han selv lige havde været igennem.

»Man sidder 24 timer i døgnet i loftlys i isolation. Det er helt forfærdeligt og nedbrydende for enhver,« fortalte Ebbe Preisler.

Udover en debat om varetægtsfængsling er det Ebbes håb, at hans sag vil sætte skub i diskussionen om aktiv dødshjælp.

»Jeg har jo fået en platform. Jeg vil tilbage til de skrivendes rækker,« sagde Ebbe Preisler, der proklamerede, at han med sin løsladelse fredag var blevet genfødt.

Og så kunne han fortælle, at han allerede under sin varetægtsfængsling var begyndt på sine skriverier, især om aktiv dødshjælp.

Fredagens løsladelse og bisættelse er blot et foreløbigt punktum.

Som Ebbe selv forklarede, er han stadig sigtet for at have dræbt sin kone.

Ebbes advokat, David Neutzsky-Wulff, har ved et tidligere retsmøde argumenteret for, at der i Ebbe og Marianns tilfælde er tale om ’drab på begæring’, som dømmes efter en mildere paragraf i straffeloven.

Sønnen Jonas Preisler har efter sin mors død kaldt farens gerning for en kærlighedserklæring.

Efter at have sendt rustvogn og presse afsted gik Ebbe Preisler og familien tilbage og ind i Lindevang Kirke, hvor der i et tilstødende lokale blev afholdt gravøl, som Ebbe indtil varetægtsfængslingens ophør ikke ville have kunnet deltage i.