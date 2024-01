Den drabssigtede Ebbe Preisler ankom fredag eftermiddag til sin afdøde kones bisættelse på Frederiksberg med politieskorte.

Begge hans børn gik hen til bilen og gav deres far et kram, rapporterer B.T.s udsendte reporter.

Efter hans børn havde hilst, gik Ebbe Preisler ind ad kirkens bagindgang.

Da han kom ind i kirken, blev han modtaget med klapsalver fra de øvrigt fremmødte.

81-årige Ebbe Preisler blev tidligere på dagen løsladt af Østre Landsret, efter at have siddet varetægtsfængslet siden 30. december 2023.

Hans pårørende oplyser til B.T.s udsendte reporter, at Ebbe Preisler selv ringede fra fængslet for at fortælle om afgørelsen.

Foto: Anthon Unger

Ebbe Preisler er sigtet for at have dræbt sin demens- og parkinsonramte kone Mariann Preisler med en stor dosis metadon natten til den 27. december 2023.

Ebbe Preisler nægter sig skyldig i drab, men erkender at han har givet sin kone gennem 53 år metadonen.

Han forsøgte efterfølgende at tage sit eget liv med samme lægemiddel, men det mislykkedes.

Ebbe Preisler lider af lungesygdommen KOL og prostatakræft, og ægteparret havde tilsyneladende et ønske om at afslutte deres liv sammen.

Det fremgår af en kronik, som de begge var afsendere af, der blev bragt i Politiken i september.

Her skriver Ebbe Preisler blandt andet:

»Men selv om vi er pakket ind i velfærdssamfundets allerfineste vat, så er livet jo ganske enkelt ikke værd at leve i en sådan opbevaringstilstand, og slet ikke i ti år eller mere, som det sagtens kan blive.«

Sagen har pustet nyt liv i debatten om aktiv dødshjælp.

Mariann Preislers bisættelse begyndte 13:30 på Frederiksberg.

Under bisættelsen sang Ebbe og Mariann Preislers datter Louise Preisler sin egen sang til sin mor og far og spillede klaver til.

Hun sluttede med ordene: »I set you free.«