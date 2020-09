»Jeg er en kæmpe del af problemet, for jeg har været der, mens det skete. Jeg har åbentbart været døv og blind og ikke opfattet, hvad der skete.«

Det siger Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, onsdag aften i talkshowet 'Lippert' på TV 2 NEWS.

Tirsdag kom det frem, at en mandlig chef tilbage i 2017 fik en advarsel efter en episode på et hotelværelse med et kvindeligt medlem af chefredaktionen på avisen.

Han blev dog kort tid efter forfremmet af Poul Madsen og blev herefter kvinden, Lisbeth Langwadts, overordnede.

Den mandlige chef blev i foråret 2019 fyret fra sin stilling, da både tidligere og nuværende medarbejdere på Ekstra Bladet klagede over mandens brutale ledelsesstil og mobbende og sexchikanerende adfærd.

»Jeg har en lidt anden oplevelse af det, der er foregået, end det, der er beskrevet. Men det kan i dag være ligegyldigt, hvordan jeg har opfattet det. Det afgørende er, at jeg håndterede det på den måde, jeg kunne have håndteret det,« siger Poul Madsen onsdag aften om sagen.

»Det, der adskiller denne sag fra de andre, er, at det er to ligeværdige parter, der har en sag mellem hinanden. Hvis jeg kunne spole tiden tilbage til 2017, så var det endt med en fyring af den chef, der var den krænkende. Jeg ventede til 2019, hvor der kommer en ny sag på ham. Det er forbandet, men det er virkeligheden,« siger chefredaktøren videre.

Flere sager er i de sidste par uger væltet frem på Ekstra Bladet. Især brevet med de 46 ansatte og tidligere ansatte har chokeret chefredaktøren, forklarer han.

»Det, der ryster mig i den her sag er, at jeg får det brev i mandags fra 46 medarbejdere. Siden mandag har jeg brugt al min tid på at grave mig ned i den sag. Jeg er rystet, for den afdækker et forløb inde på Ekstra Bladet, som er er helt utilstedeligt.«

Poul Madsen beklager, at der ikke er flere sager, der ender på hans bord inde på Ekstra Bladet, og han svarer ja, da han bliver spurgt, om han selv er en del af problemet på avisen:

»Nu vil jeg have ryddet op,« lyder det.

*I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at Ekstra Bladet havde endnu en sag, hvor en redaktør havde fået en advarsel. Det er ikke tilfældet. Derimod var der tale om en allerede kendt sag, der af TV 2 fejlagtigt blev omtalt som 'verserende.' Afsnittet er derfor fjernet.