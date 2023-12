Europas største parkeringsapp, EasyPark, er blevet ramt af et hackerangreb.

I den anledning er »ikke-følsomme kundedata« blevet tilgået, oplyser selskabet i en meddelelse fredag.

Konkret har hackere fået adgang til kunders kontaktinformationer såsom navne, telefonnumre og adresser. I nogle tilfælde er enkelte cifre fra kunders betalingskort også blevet lækket.

Virksomheden understreger i en sms sendt til kunder samt i sin meddelelse på hjemmesiden, at de tilgåede informationer isoleret set ikke kan bruges til at foretage uautoriserede betalinger.

EasyPark har været udsat for et hackerangreb 10. december, oplyser selskabet. Foto: Foto: Privat Vis mere EasyPark har været udsat for et hackerangreb 10. december, oplyser selskabet. Foto: Foto: Privat

Det er uklart, hvor mange kunders data, der er blevet tilgået.

EasyPark advarer kunder mod forsøg på phishing – svindelforsøg – og beklager situationen dybt.

»Vores sikkerhedsteam, inklusive eksterne sikkerhedseksperter, arbejder hårdt på at sikre, at effektive sikkerheds- og privatlivsforanstaltninger er på plads.

B.T. har henvendt sig til EasyPark for blandt andet at høre, hvor mange kunders data, der er blevet tilgået, hvordan hackerne har fået adgang til disse, og om selskabets sikkerhedsforanstaltninger har været gode nok.

Svaret fra kommunikationschef Lina Lindah Sundin lyder, at man ikke vil offentliggøre »specifik information«, som kan give en idé om, hvordan man mest effektivt angriber et system:

»Hvis du deler, hvor mange mennesker, der er berørt af en situation som denne, og hvor stor vores kundebase er, kan du potentielt give angribere værdifuld information om størrelse, og i hvilken grad et angreb har været succesfuld eller ej.«

»Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke dele nogen detaljer om hændelsen.«

Kommunikationschefen undlader også at svare på, om selskabet selv mener, at sikkerhedsforanstaltningerne har været gode nok.

Hun tilføjer, at selskabet »hurtigt stoppede cyberangrebet og sikrede,« at selskabets tjenester igen kørte som sædvanlig, efter angrebet blev opdaget.

»I EasyPark Group tager vi beskyttelse af vores kunders privatliv seriøst og forstår, at det naturligt skaber bekymringer at opleve et databrud.«

EasyPark har hovedsæde i Sverige og har indrapporteret hændelsen til svenske databeskyttelsesmyndigheder samt myndigheder i Storbritannien og Schweiz.