Da Ea Gram-Rankin hørte nyheden tirsdag eftermiddag, gik hun ud på den parkeringsplads, der ligger bag hendes café.

Dér tog hun sig til hovedet, gav slip på følelserne og lod så tårerne trille.

Tårerne kom efter beskeden om, at Ea Gram-Rankin – endnu en gang – skal lukke sin café, Rankin Park Café, i Esbjerg.

Tirsdag blev Esbjerg og en lang række andre kommuner nemlig omfattet af de restriktioner, som resten af landet allerede var ramt af.

Det betyder blandt andet, at teatre, spillesteder, biografer, beværtninger og altså restauranter skal holde lukket.

Ligesom det var tilfældet i foråret.

»Det føles som at blive slået hjem i Ludo endnu en gang. I foråret røg hele opsparingen, så nu er kistebunden tom. Hvad skal man gøre?« spørger Ea Gram-Rankin.

Indtil videre har hun valgt at tage ja-hatten på, åbne op for takeaway og så ellers håbe, at esbjergenserne vil bestille noget af hendes mad.

Ea i sin café.

Men det er med bind for øjnene.

»Vi ved jo ikke, om det er smart, for der er ingen retningslinjer. Intet papir. Selv vores revisor er i tvivl, og sådan var det også i foråret. Så man beslutter lidt tingene i blinde, men jeg kan ikke overskue at skulle lukke,« siger caféejeren.

Og så har vi slet ikke nævnt timingen.

Man kan nemlig ikke finde et værre tidspunkt at skulle lukke sin café på.

»Ugen er op til jul er jo den vigtigste. Det er her, vi får en god start før januar, februar og marts, som godt kan være lidt hårde,« siger Ea.

I foråret måtte Ea også holde sin café lukket i en længere periode, og her fik hun 50 procent af sine faste udgifter tilbage i kompensation, fordi hun også solgte takeaway dengang.

Men hun brugte også 20.000 på en revisor, så alt i alt var den periode en stor underskudsforretning.

Og derfor ved hun også, at hun taber penge dag for dag lige nu.

Cafeens køleskabe er dog proppet med friske råvarer, så indtil videre bliver det en takeawayløsning, og så vil hun revurdere kort før julen.

»Jeg ved jo godt, at vi ikke åbner op i begyndelsen af januar, selvom perioden kun går dertil nu. Vi mødes masser af mennesker til jul og nytår, så alt peger da på, at perioden bliver længere. Ligesom det var tilfældet i foråret,« siger hun.

Derfor var det bestemt heller ikke et bredt smil, der var på Eas læber, da hun vågnede i morges.

»Jeg var meget ked af det, må jeg bare sige. Det er hårdt, at ens livsværk er overladt til en sygdom,« siger Ea og tilføjer:

»Men så besluttede jeg mig for at pakke juletrøjer og nissehuer og så få verdens bedste sidste dag. Der er ikke noget, som jeg kan gøre, så hellere prøve at få det positive frem.«

Og så må Ea ellers bare håbe på, at danskerne hører hendes bøn.

»Vi har brug for, at dem, der normalt spiser ude, prioriterer at købe takeaway også. Det ville være skønt,« siger hun.

Samtlige af landets 98 kommuner er nu omfattet af de vidtstrækkende restriktioner, men allerede onsdag er sundhedsordførerne på Christiansborg indkaldt til et nyt møde, hvor regeringen vil præsentere nye tiltag.