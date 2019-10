Sidste år anmeldte certificeringsordningen e-mærket 10.000 webshops. I år er tallet steget til 150.000.

Julehandlen står for døren, men i år er der særlig grund til at være ekstra opmærksom, når man handler online.

Certificeringsordningen e-mærket har nemlig politianmeldt 150.000 webbutikker, som menes at snyde forbrugerne. Det skriver DR.

To ud af tre af siderne markedsfører sig på dansk eller tilbyder at handle i danske kroner.

Fælles for siderne er, at de alle sammen er registreret på udenlandske domæner, som ender på blandt andet ".com" eller ".net".

Til sammenligning anmeldte e-mærket sidste år kun 10.000 tilsvarende sider.

Til DR siger Toke Mølgaard, som er kommunikationschef hos e-mærket, at en vigtig forklaring på den store stigning er, at ordningen selv har haft øgede ressourcer.

Kortlægningen af de falske internetbutikker er sket med nye og bedre søgemaskiner. Men det er også et udtryk for vækst i it-kriminaliteten, lyder det.

/ritzau/