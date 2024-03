Metastudie konkluderer, at der er samme risiko for at få hjerte-kar-sygdomme, uanset om man ryger eller damper.

Det er stort set lige så skadeligt for helbredet at suge i en elektronisk cigaret med væske som i en traditionel smøg med tobak.

Derfor er der grund til at genoverveje antagelsen om, at e-cigaretter er betydeligt mindre skadelige for kroppen.

Sådan lyder konklusionen i et nyt metastudie, hvor amerikanske forskere har samlet 107 befolkningsundersøgelser og vurderet risikoen for at udvikle forskellige sygdomme.

Studiet viser, at der er samme risiko for at få hjerte-kar-sygdomme, slagtilfælde eller forhøjet blodtryk, uanset om man ryger traditionelle cigaretter eller benytter sig af e-cigaretter.

Vedrørende lungesygdomme er der 16 procent lavere chance for at udvikle astma og 47 procent mindre risiko for at få KOL, hvis man kun anvender den elektroniske form.

Ifølge Charlotta Pisinger, der er professor i tobaks- og nikotinforebyggelse med tilknytning til Syddansk Universitet, er metastudiet for nuværende et af de stærkeste bidrag til forståelsen af e-cigaretters effekt på helbredet.

- Det (metastudiet, red.) samler de befolkningsundersøgelser, vi har. Når man kombinerer det med data fra celleforsøg, dyreforsøg og menneskeforsøg, så begynder det alt sammen at pege meget stærkt på, at vi skal advare mod e-cigaretter, og at vi lovgivningsmæssigt skal prøve at begrænse brugen, siger Charlotta Pisinger.

Men metastudiet har ifølge professoren betydningsfulde svagheder.

- E-cigaretter har ikke været på markedet i mere end 15 år, og studierne har ikke fulgt personerne i særlig lang ting, siger Charlotta Pisinger.

Derfor er der brug for flere studier, der følger folk over længere tid, ligesom det er en udfordring, at metaanalyserne er baseret på for mange tværsnitsstudier.

Med det in mente vil hun ikke garantere, at de tal, metastudiet konkluderer, vil være de samme om ti år, hvor der vil være flere studier, lyder det.

Resultaterne går stik imod konklusionerne i et studie, som eksperter under Storbritanniens sundhedsministerium udførte i 2015.

Her lød konklusionen, at e-cigaretter er omkring 95 procent mindre skadelige end tobak og bør benyttes til at hjælpe rygere, der ønsker at kvitte smøgerne.

Charlotta Pisinger hæfter sig ved, at eksperterne henviste til toksikologisk data, der er en gennemgang af stoffers sundhedsskadelige effekter.

- Der var mange studier, der tydede på, at væsken indeholdt færre skadelige stoffer end tobak, siger hun.

Specifikt for hjerte-kar-sygdomme gælder det, at der ikke nødvendigvis er en reduktion i sygdom, selv om der er en reduktion i giftighed, lyder det.

- De første fem cigaretter dagligt er dem, der gør den største skade. Om man ryger ti eller tyve er ret ligegyldigt.

På baggrund af metastudiet vurderer professoren, at der "formentlig er en meget lille sundhedsgevinst" ved at skifte til e-cigaretter.

Metastudiet blev for nylig bragt i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Ifølge undersøgelsen "Danskernes rygevaner 2022", der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, bruger fem procent af danskerne e-cigaretter enten dagligt eller lejlighedsvist.

