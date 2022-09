Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En farverig nikotintrend skaber bekymring.

Børn helt ned til 11 år, er begyndt at ryge på farverige pinde med frugtsmag – og en stor mængde nikotin. Trenden er stigende, og det har blandt andet fået Slagelse Kommune til at tage affære.

Derfor har den kriminalpræventive enhed og sundhedstjenesten i Slagelse Kommune netop sendt et larmende brev om problemet ud med overskriften: ‘Til forældre med børn i 5.6.7.8.9. årgang’. Det skriver SN, som bragte historien først.

B.T. har talt med SSP-konsulent i Slagelse Kommune Brian Sørensen og han fortæller, at brevets indhold er en klar opfordring til byens børn og forældre:

»Tag en alvorssnak med jeres unger, fortæl dem, at der er nikotin i produktet – og informer dem om, at det faktisk er ulovligt,« siger han.

E-cigaretter med smag er ulovlige i Danmark, og at sælge dem til unge under 18 år er ligeså.

Det afholder dog ikke byens børn fra at få fat i rygepinden.

»De køber dem på nettet, Snapchat og TikTok. Det er meget bekymrende, at det er blevet så moderne og trendy,« siger Brian Sørensen.

Brian Sørensen har en idé om, at både prisen og udtrykket i nikotinproduktet er, hvad der tiltaler de unge mennesker.

»De store e-cigaretter var klodsede og dyre, og derfor var der ikke mange der faldt i den. Men de nye e-cigaretter er smarte og billige – man kan få flere tusind sug for kun 100 kroner,« siger han.

Det advarende brev kommunen har sendt ud til byens beboere er ikke noget, man gør, hvis ikke udviklingen er bekymrende, fortæller Brian Sørensen desuden.

De nye e-cigaretter går under navnet ‘elf bars’ og ‘puff bars’. De er både ulovlige at sælge og ryge i Danmark, men det har endnu ikke afholdt børn helt ned til 11 år fra at købe dem – og noget tyder på, at trenden ikke kun er bekymrende i Slagelse Kommune.

Sundhedsminister, Magnus Heunicke, kalder nemlig trenden 'et alvorligt problem' og har tirsdag indkaldt både Facebook, TikTok, Snapchat, Danske Skoleelever, Sikkerhedsstyrelsen og flere andre til et møde om problemet på torsdag i Sundhedsministeriet. Det skriver han på Twitter.