E-boks og hjemmesiden borger.dk var tirsdag præget af driftsforstyrrelser, men nu kører systemerne igen.

Tirsdag eftermiddag er der igen normal drift af e-boks på web og app.

Det oplyser kommunikationschef Susanne Søndahl Wolff fra virksomheden e-Boks A/S, der driver systemet.

Systemet bag den digitale postkasse og hjemmesiden borger.dk var fra klokken 10 til klokken 14 præget af store driftsforstyrrelser.

Det er endnu uvist, hvad der har forårsaget problemerne, men det vil virksomheden nu analysere nærmere.

Millioner af danskere bruger e-boks som postkasse for digital post fra det offentlige.

Virksomheden blev stiftet i 2001 og er ejet af PostNord og Nets.

Fra 2021 er det virksomheden Netcompany, der har vundet opgaven med at drive systemet bag den digitale post fra det offentlige.

E-boks A/S fortsætter med at drive postkassen for kommunikationen med private aktører, der eksempelvis sender lønsedler til danskerne.

/ritzau/