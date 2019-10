Den digitale postkasse e-Boks har torsdag været ramt af problemer.

Det oplyser den digitale service på sin hjemmeside under driftstatus.

Ringer man til e-Boks får man en mindre uddybning af, hvad problemerne har drejet sig om.

»Der kan i øjeblikket opleves udfordringer med at åbne dokumenter via e-Boks og digital post,« lyder det i en indlæst besked.

Arbejdet med at få det hele til at glide glat igen blev igangsat kort efter, at generne meldte sig torsdag formiddag, lyder meldingen på hjemmesiden.

‘Vi har identificeret fejlen og arbejder på en løsning.‘Vi beklager de gener, det måtte medføre.,' lød det klokken 15.

Seneste melding er nu, at 'en løsning er blevet implementeret og alle services er operationelle, med undtagelse af signeringsservicen, som der stadig arbejdes på.'

