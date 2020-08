Hvis du denne aften forsøger at logge på din e-boks, vil du højst sandsynligt løbe ind i problemer.

E-boks er nemlig i øjeblikket ude af drift for langt de fleste.

»Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-Boks både via app og web,« lyder det på e-boks' hjemmeside.

»Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden,« tilføjes det.

Til DR oplyser e-boks' kommunikationschef Susanne Søndahl Wolff, at nogle enkelte vil opleve, at de godt kan logge ind, men at siden for langt de fleste er ude af drift.

Problemerne har stået på siden klokken 16:45 tirsdag.

De fleste danskere har i dag en e-boks til digital post.

B.T. følger sagen.