Flere økonomer forudser, at Danmark går en krise i møde, efter coronavirus-pandemien har lagt sig, der kan blive endnu værre end finanskrisen i 2009.

Det skriver Politiken.

Fire økonomer har udarbejdet en analyse af konsekvenserne for den danske økonomi, der peger på, at det altså kan gå hen og blive en af de værste kriser i flere årtier.

Det sker blandt andet på baggrund af en forventet mangel på efterspørgsmål på danske eksportvarer.

I Dansk Erhverv forudser cheføkonom Tore Stramer samme problematik, hvor Danmark kommer til at være afhængig af, hvordan vores nærmeste handelspartnere klarer sig.

Der ser skidt ud, og derfor skønner Dansk Erhverv et 'forsigtigt fald' i eksporten på mellem 10 og 20 procent.

»Det svarer til et sted mellem 120 og 245 milliarder tabte eksportkroner. Det er vilde tal, der understreger, hvor voldsomt virusudbruddet har ramt verdensøkonomien. Og vi skal huske, at op mod 800.000 danske job er direkte eller indirekte afhængige af eksporten,« siger Tore Stramer til Politiken.

Finansministeriet oplyste torsdag, at det danske bruttonationalprodukt ventes at falde mellem tre og i værste fald seks procent i 2020. Finansminister Nicolai Wammen (S) sagde på et pressemøde torsdag, at andet kvartal af 2020 står til at blive 'et af de sorteste kapitler i dansk økonomisk historie'.