Boligpriserne er galopperet opad med rasende tempo i København de seneste år, men nu frygter investorerne, at det er slut. Helt slut.

Ja, de forudser endda, at boligpriserne i hovedstaden falder mere end hidtil antaget.

Hele seks procent forventer investorerne, at boligpriserne i København falder med det næste år.

Det fremgår af Euroinvestors privatinvestorundersøgelse, hvor mediet hver måned spørger de danske private investorer om deres forventninger til aktie-, bolig- og arbejdsmarkedet. Og hvad forventningerne til det københavnske boligmarked angår, så er de blevet markant forringet på blot en måned.

Sidste måned regnede investorerne 'kun' med, at boligpriserne i København ville falde med 2,5 procent de næste 12 måneder.

Det er noget af en omvæltning i forhold til de seneste fem år, hvor boligejerne i København er blevet forgyldt - mens det er blevet sværere og sværere for førstegangskøbere eller danskere fra provinsen at få foden indenfor i egen bolig i hovedstaden.

Fra 2013 til 2018 er huspriserne i København steget med hele 44,8 procent. Det svarer til, at prisen for et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter er steget mere end 1,5 mio. kr.

Andre steder i landet er huspriserne slet ikke steget i samme tempo. Eksempelvis er husene i Vestjylland kun steget 12,6 procent - eller beskedne 124.000 kroner - i værdi i samme periode.

Så meget er boligprisen steget de sidste fem år (Landsdel - stigning i procent mellem 2013 og 2018 - stigning i kroner mellem 2013 og 2018) København by - 44,8 % - 1.574.720 kr. Københavns omegn - 34,8 % - 1.040.480 kr. Nordsjælland - 27,6 % - 661.640 kr. Bornholm - 39,9 % - 281.540 kr. Østsjælland - 30,2 % - 788.340 kr. Vest- og Sydsjælland - 28,7 % - 287.140 kr. Fyn - 15,8 % - 202.720 kr. Sydjylland - 13,6 % - 155.820 kr. Østjylland - 18,9 % - 303.240 kr. Vestjylland - 12,6 % - 124.040 kr. Nordjylland - 14,9 % - 163.380 kr. Hele landet - 24 % - 371.560 kr. Kilde: Nybolig & Estate

Hvor investorerne er bekymrede for udsigten til et fald i boligpriserne i København, ser Nationalbanken det som et sundhedstegn.

Det skyldes dels, at lejligheder og huse i København i højere grad end resten af Danmark er finansieret med mere risikable lån. Og dels at priserne er steget hurtigere end udviklingen i lønninger og renter.

'Opbremsningen i priserne er derfor velkommen,' skrev Nationalbanken i en analyse i efteråret 2018, hvor huspriserne så småt var begyndt at falde.

Nationalbanken forklarer de faldende priser med meget nybyggeri omkring København og nye regler for boligskat, som træder i kraft i 2021.

På landsplan forventer banken, at et gennemsnitshus stiger med 227.000 kr. frem til 2021.