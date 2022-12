Lyt til artiklen

Trods skyhøj inflation og ikke så få krisetegn har den danske økonomi indtil videre været særdeles robust.

Men nu rammer hammeren.

Sådan lyder den dystre prognose fra Dansk Industri (DI), som forventer negativ økonomisk vækst og faldende beskæftigelse næste år. Det skriver Finans.

DI forudser, at beskæftigelsen falder med næsten 70.000 personer frem mod 2024 – og at dansk økonomi skrumper med 0,8 procent i 2023.

»Usikkerheden lige nu er meget stor. Det kan blive endnu voldsommere, men det kan også være, at vi slipper nådigere. Det her er vores bedste bud, men det er vigtigt at sige, at vi ikke ser en ny finanskrise for os,« siger underdirektør i DI, Morten Granzau Nielsen, til Finans.

Den dystre prognose har da også sine lyspunkter – ikke mindst set med de danske forbrugeres øjne.

DI forventer nemlig, at den historisk høje inflation har toppet. Allerede næste år forudser erhvervsorganisationen, at inflationen vil falde til 3,8 procent, og i 2024 vil den falde yderligere til 2,1 procent, hvis man skal tro DI's prognose.

Til sammenligning lå inflationen i Danmark på 11,4 procent i oktober ifølge Danmarks Statistik.

I 2024 forventer DI igen økonomisk vækst i Danmark. Nærmere bestemt forudser DI en vækst på 1,5 procent.