Det kan være svært at finde en positiv vinkel i en tid med corona, krig i Europa, historisk høj inflation og stigende energipriser.

Og nu kan 'arbejdsløshed' tilføjes til listen over ting at bekymre sig for.

Det mener De Økonomiske Råd, der holder styr på økonomien i Danmark og regner på fremtidsudsigterne, i hvert fald. Det skriver TV 2.

I en ny prognose anslår rådet nemlig, at Danmarks økonomi vil stå i stampe over de næste tre år. Og det vil betyde, at omkring 100.000 danskere vil miste deres arbejde over de næste 14 måneder.

'Faldet må forventes at ske i en række af de mest konjunkturfølsomme brancher, der også har oplevet størst pres det seneste år,' skriver vismændene i analysen ifølge TV 2.

Årsagen er ifølge De Økonomiske Råd den økonomiske forværrede situation, som skyldes krig, høj inflation og stigende renter, som ser ud til at fortsætte.

