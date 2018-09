Har du en svaghed for dyrt brød fra luksusbagerier, risikerer du et langt højere - og ikke mindst sundhedsskadeligt - saltindtag.

En ny undersøgelse viser, at brød fra dyre bagerforretninger som Lagkagehuset, Meyers og Emmerys indeholder langt mere salt end billigt brød fra supermarkedet.

Ifølge Natasha Selberg, der er ernæringsfaglig konsulent i Hjerteforeningen, som sammen Forbrugerrådet TÆNK står bag undersøgelsen, er de dyre, lækre og ikke mindst saltrige brød fra luksusbagerierne et problem, der har en direkte effekt på folkesundheden:

»Fordi vi danskere spiser forholdsvist meget brød, og fordi der findes de her brødtyper, som indeholder rigtig meget salt, så skal der ikke særlig meget til, før vi overskrider anbefalingerne for, hvor meget salt, vi bør spise,« siger Natasha Selberg og understreger, at for meget salt over længere tid er lig en større risiko for forhøjet blodtryk og dermed øget risiko for hjertekarsygdomme.

Fakta Så meget salt må du spise: Saltindtagelsen i Danmark er 9-11 gram for mænd og 7-8 gram for kvinder pr. dag.

De officielle anbefalinger er 5-6 gram pr. dag.

Man behøver ikke mere end 1,5 g salt pr. dag.

Man kan vænne sig til mindre salte fødevarer uden, at det går ud over smagsoplevelsen.

9 ud af 10 danskere spiser mere salt end anbefalet. Kilde: Fødevarestyrelsen

12 brød testet

I undersøgelsen har man testet 12 hvedebrød bagt i Kvickly, Bilka, Føtex, Lagkagehuset, Meyers og Emmerys.

Kun ganske få af dem lever op til kriterierne for Nøglehulsmærket, hvor brødet maksimalt må indeholde 1 gram salt pr. 100 gram.

Undersøgelsens største saltsynder og det brød, der lægger sig længst væk fra Nøglehulsmærket, er 'Groft Speltbrød' fra Lagkagehuset.

Det indeholder 2,43 gram salt pr. 100 gram, hvilket typisk svarer til to skiver brød.

En skive af et solidt franskbrød af to cm. tykkelse vejer typisk mellem 40-60 gram. Arkivfoto. Vis mere En skive af et solidt franskbrød af to cm. tykkelse vejer typisk mellem 40-60 gram. Arkivfoto.

To skiver = 50 pct. af dagsindholdet

2,43 gram salt er ca. halvdelen af de officielle anbefalinger for en persons daglige saltindtag på 5-6 gram.

Ifølge tal fra DTU Fødevareinstituttet spiser 9 ud af 10 danskere for meget salt, og for ca. 500.000 danskere ligger det daglige saltindhold på over 12,5 gram. Her er især brød en stor kilde til det farlige overforbrug.

Anne Dahl Lassen, der er seniorforsker på DTU Fødevareinstituttet, fortæller, at man ved at sænke forbrugernes gennemsnitlige, daglige saltindtag med et par gram eller mere kan forvente, at 400.000 færre danskere får forhøjet blodtryk.

»Størst er virkningen hos personer, der spiser meget salt – fx hvis man dagligt spiser brød fra bagere, der putter meget salt i brødet, og hvis blodtrykket i forvejen ligger lidt for højt,« siger Anne Dahl Lassen.

Undersøgelsen fra Hjerteforeningen og Forbrugerrådet TÆNK viser, at 'groft speltbrød' fra Lagkagehuset indeholder mest salt af de 12 testede hvedebrød. Foto: Hjerteforeningen Vis mere Undersøgelsen fra Hjerteforeningen og Forbrugerrådet TÆNK viser, at 'groft speltbrød' fra Lagkagehuset indeholder mest salt af de 12 testede hvedebrød. Foto: Hjerteforeningen

I et skriftligt svar til B.T. skriver Lagkagehuset, at de ikke selv har kunnet måle den saltforekomst, som undersøgelsen peger på.

Saltdoseringen for Groft Speltbrød, som blev målt til 2,43 gram salt pr. 100 gram, er normalt sat til 1,6 gram pr. 100 gram. Dette kan dog variere, skriver Lagkagehuset:

»Brødet er igennem hænder, og nogle af vores brød - især de italienskinspirerede brød som Ciabatta, Ølandsbrød, Groft Spelt brød - bliver saltet manuelt, fordi saltet tilsættes meget sent i processen. Det gør vi for at bevare glutenstrengene, som giver brødet den særlige tekstur. Det giver desværre anledning til udsving i saltindholdet fra brød til brød.«

B.T. har ligeledes bedt Meyers forholde sig til deres saltforbrug i deres Ølandshvedebrød, som med et saltindhold på 1,98 gram salt pr. 100 gram er det næstmest salttunge brød i testen. Det har ikke været muligt at få en kommentar.