Det er ikke kun de ukrainske flygtninge, som mange danskere lige nu kærligt rækker deres hænder ud mod. En lang række dyrlæger tilbyder nu også gratis vaccination og andre behandlinger til firbenede familiemedlemmer.

Det gælder både dyreklinikker i Jylland, på Fyn og på Sjælland. I alt har 73 klinikker meldt sig på Dyrenes Beskyttelses liste over gratis behandlingssteder, som vokser støt.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse søndag.

»Der skal lyde en kæmpe tak til alle de dyrlæger, der hjælper de ukrainske flygtninge. Det gavner dyrene, men giver også tryghed og ro til deres ejere, der har fået deres dagligdag revet op med rode,« siger Yvonne Johansen, der er dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, i pressemeddelelsen.

Alene i Aarhus Kommune står syv klinikker på nuværende tidspunkt klar til at hjælpe. Det gælder Skejby Dyreklinik, Nordre Dyrehospital i Lystrup, Horsedoc Hestehospital Aarhus, Harlev Dyreklinik, Dyreklinikkerne Galten, AniCura Østergaards Dyrehospital i Tranbjerg og AniCura Aarhus Dyrehospital i Viby.

Flere af dem er gået på Facebook med budskabet:

Sådan foregår det, når dyrene kommer til Danmark Det er kun muligt for ukrainerne at tage et dyr med til Danmark på grund en særlig undtagelse fra EU-reglerne og de ellers skrappe indrejsekrav for kæledyr.

Når de kommer til Danmark, skal de registreres hos Fødevarestyrelsen og visiteres af en embedsdyrlæge, før de kan få behandling af en almindelig dyrlæge.

Mange af dyrene skal desuden i en månedlang isolation. Denne isolation kan dog brydes, hvis der er behov for akut dyrlægehjælp, eller dyret skal have rabiesvaccination, id-mærkning og blodprøver. Kilde: Dyrenes Beskyttelse

'Her på hospitalet – og i hele VetGruppen – hjælper vi ukrainske flygtninge ved at tilbyde gratis sundhedsundersøgelse, mikrochipning og rabiesvaccination til ukrainske kæledyr,' skriver Nordre Dyrehospital i Lystrup på deres Facebook-side.

Omkring én procent at flygtningene forventes, ifølge Fødevarestyrelsen, at have et kæledyr med til Danmark. Ud fra de seneste estimater betyder det, at der kommer omkring 1.000 flygtningedyr til Danmark. Indtil videre er der registreret 79 dyr fra Ukraine ved styrelsen.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er det derfor en hjælp, som falder på et tørt sted. De fleste dyr fra Ukraine vil nemlig meget hurtigt få brug for en dyrlæge, når de kommer til Danmark, oplyser foreningen.

Det skyldes blandt andet, at stort set alle hunde og katte skal vaccineres mod rabies – også kendt som hundegalskab, når de har krydset grænsen til Danmark.

På kortet nedenfor kan du se, hvilke dyreklinikker der tilbyder gratis behandling: