En hundesygdom har spredt sig fra Sjælland til Fyn.

Den hedder hjertelungeorm og kommer fra en parasit i snegle, der især er aktive i løbet af forår- og efterårsmånederne. Det er også her sygdommen har det med at blusse op.

Derfor skal hundeejere være opmærksomme på, hvad deres kære små får i munden, skriver TV 2/Fyn.

»Parasitten gør, at blodet mister sin evne til at størkne, og så får hunden blødningsforstyrrelser, og det er livsfarligt. Det betyder, at hunden får indre blødninger i hele kroppen,« siger Kasper Rasmussen, der er dyrlæge ved Anicura Odense Dyrehospital, til tv-stationen.

Hvis din hund får gnasket en snegl i sig, vil den dog ikke nødvendigvis blive syg med det samme.

Der kan nemlig gå mellem 40 til 60 dage, før symptomerne på hjertelungeorm viser sig.

De vil typisk vise sig i form af hoste, træthed og kraftige blødninger fra sår. Der er dog også den mulighed, at ens hund bliver akut dårlig.

Sygdommen har indtil nu været særligt udbredt blandt hunde i københavnsområdet og Nordsjælland, men der er nu konstateret flere tilfælde i det fynske.