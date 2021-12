Nytårsaften står for døren - og for nogle hunde er det en rædselsfest.

De høje brag og vilde lysglimt gør nogle hunde så bange, at aftenen bliver et sand helvede både for hund og ejer.

B.T. har talt med Christian Kirketerp, der er dyrlæge og medejer af Skæring- og Rosenholm Dyreklinik, om, hvordan du bedst muligt hjælper din pelsede ven igennem aftenen.

1. Forberedelse

Er du endnu ikke gået i gang med at forberede din hund til nytårsaften, er du allerede lidt sent på den. Det skal nemlig gøres løbende hele året. Men bedre sent end aldrig! Det er en god idé at lydtræne din hund. Du kan eksempelvis finde playlister, der afspiller fyrværkeri, og sætte det på med lavt lydniveau. På den måde vænner hunden sig gradvist til de høje brag. Det er dog vigtigt ikke at være utålmodig og overgøre det - så kan det nemlig have den modsatte effekt.

2. Søg hjælp

Hvis din hund har tendens til at være frygtsom, så spørg din dyrlæge om råd til, hvordan du skal forholde dig til det. Der kan tages mange forskellige værktøjer i brug, hvis din hund er bange - hellere forebygge end at tage en risiko, der i sidste ende kan gøre din hund bange.

3. Kosttilskud og medicin

Der findes kosttilskud, der virker beroligende på hundene. Det er godt at komme i gang med i god tid op til nytår - men du kan godt nå det endnu. Hvis kosttilskudet ikke er nok, findes der også receptpligtig medicin, du kan give din hund.

4. Planlægning

Husk at planlægge, hvordan du holder din nytårsaften. Hvis du har en lille frygtsom ven, er det nok ikke der, du skal tage til stor fest ved naboen. Det er en god idé at give hunden en god og lang lufte- og træningstur om formiddagen, så den er godt træt. Det er ikke nok med en lang gåtur - hjernen skal også bruges. Det kan eksempelvis gøres med sporøvelser.

5. Overvej, hvornår du lufter din hund

Vær opmærksom på ikke at lufte din hund på de mest kritiske tidspunkter. Det er ikke klokken 00.00 nytårsaften, din hund skal ud på en tissetur. Tænk tværtimod over, om der er tidspunkter, hvor der er pause i fyrværkeriet, hvor du kan gå ud. Det kan eksempelvis være under dronningens nytårstale. På den måde er der større chance for, du ikke ender med at gå ud, lige når naboen tænder det største batteri. En ubehagelig oplevelse kan sætte sig i din hund - så hvis den ikke havde et problem med fyrværkeri før, kan den få det. Risikoen for store brag stiger i løbet af aftenen, og din hund kan godt holde sig, selvom den plejer at blive luftet sent.

6. Hold din hund i snor

Hvis din hund får et chok, kan den godt finde på at løbe væk i skræk. Hold derfor altid din hund i snor, når du lufter den nytårsaften, hvor der er risiko for store brag.

7. Distraher

Når de høje brag kommer, kan du prøve at distrahere din hund. Nytårsaften er den dag,du skal finde alle de bedste snacks frem. Træn simple øvelser med din hund, så den får fokus på dig. Det skal være øvelser, du ved, den kan, og hvor hunden ved, den får en belønning om lidt.

8. Rul gardiner ned, sæt musik på og lav huler

Hvis din hund først viser tegn på at være blevet bange, kan du prøve at rulle gardinet ned og sætte afslappende musik på. På den måde kan din hund ikke se de mange lysglimt, den ikke er vant til, og den hører samtidig noget andet end de høje brag. Husk at vær ved din hund og vis, du er der for den. Du kan også skabe små huler steder i hjemmet, din hund godt kan lide at være - så kan hunden søge dertil.

9. Opfør dig normalt

Det er vigtigt, du ikke giver din egen stres og angst over situationen videre til hunden. Forsøg derfor at opføre dig så normalt som muligt - også selvom din hund bliver bange.

Dyrlæge Christian Kirketerp understreger dog, at det er forskellige ting, der virker på den enkelte hund. Lær derfor af aftenen, så du kan forebygge til næste nytårsaften i god tid.