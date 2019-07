Cirkus Arenas elefanter mistrives i den karantæne, som de har befundet sig i i otte måneder. Derfor overvejer deres dyrlæge nu at politianmelde forholdene, selvom han hellere ville politianmelde politikerne.

Dyrlæge Henrik Hagbard understreger over for TV 2 Øst, at han ikke har noget at udsætte på Cirkus Arenas behandling af deres dyr.

De gør det så godt, de overhovedet kan, mener han.

Men dyrlægen frygter, at han kan blive nødt til at politianmelde forholdene.

»Som dyrlæge skal jeg påtale, når der sker overtrædelse af Dyreværnsloven. Det gør jeg nu, fordi min grænse er ved at være nået. Kommer det til en overtrædelse af Dyreværnsloven, skal jeg politianmelde nogen. Men hvem er det? Elefantpasserne i cirkus gør, hvad de kan, og et eller andet sted er det jo ikke dem, jeg har lyst til at politianmelde,« siger han til TV 2 Øst.

Henrik Hagbard vil hellere anmelde det flertal i Folketinget, som var for et forbud af elefanter i cirkus, siger han til tv-stationen.

Sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vedtog den daværende regering, bestående af Ventre, Konservative og Liberal Alliance, sidste år endegyldigt at forbyde elefanter, zebraer og søløver i cirkus uden mulighed for dispensation.

Men selvom forbuddet er aftalt mellem partierne, er der endnu ikke formelt vedtaget nogen lovgivning, der gør, at et forbud reelt kan træde i kraft.

Cirkus Arenas elefant Tonga fyldte 27 år mandag 15. april 2013, dengang fejrede man dagen med kæmpekage til fødselaren og byens børn var inviteret til at overvære festlighederne Foto: Kim Haugaard Vis mere Cirkus Arenas elefant Tonga fyldte 27 år mandag 15. april 2013, dengang fejrede man dagen med kæmpekage til fødselaren og byens børn var inviteret til at overvære festlighederne Foto: Kim Haugaard

Derfor står elefanterne Lara, Djungla og Jenny lige nu hjemme i deres vinterstald i Cirkusland nord for Slagelse, som er Arenas base.

Men elefanterne har forbud mod at forlade stalden for at undgå at de bringer eventuelle sygdomme med sig videre. De kan derfor ikke blive luftet udendørs.

I forbindelse med valget gik den politiske proces i stå, og imens keder elefanterne sig mere og mere og viser tydelige tegn på mistrivsel.

Blandt andet har man været nødt til at fjerne den underste del af loftet i stalden, fordi elefanterne er begyndt at pille det ned. Det gør de, fordi de keder sig og er frustrerede over at være lukket inde.

Cirkus Arenas elefanter bliver vasket af Falck i Gilleleje, torsdag den 2. august 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Cirkus Arenas elefanter bliver vasket af Falck i Gilleleje, torsdag den 2. august 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Dyrlægen mener, at elefanterne ironisk nok ville have haft det bedre af at være med på turne i cirkus, end at stå indelukket i en stald. Så ville de i det mindste være aktiveret.

Det gør ondt på direktøren i Cirkus Arena, at elefanterne nu er fanget i en politisk proces - og at elefanternes trivsel er dårlig.

Benny Berdino overvejer derfor at tage elefanterne med på turne igen, så længe deres fremtid er uklar.

Han håber, at den politiske proces kan komme i gang igen, så dyrenes fremtid kan blive klarlagt.