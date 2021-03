»I mine år som dyrlæge har jeg aldrig set lignende.«

Sådan skriver en lokal veterinær i den seneste kvartalsrapport om Naturstyrelsens kvæg i Mols Bjerge.

En rapport som TV2/Østjylland har fået indblik i, og som ifølge mediet beskriver en chokerende dårlig tilstand for dyrene, som Naturstyrelsen Kronjylland har ansvaret for at tilse og sørge for har ordentlige forhold.

Dyrlægens rapport beskriver, at køerne har sultet så meget, at flere af dem er døde.

Nogle af dem har været tvunget til at æde bark fra træerne i forsøget på at få noget næring.

Ligesom køerne ifølge rapporten har været nødt til at spise blandt andet en giftig plante af samme årsag.

»Det er ekstremt alarmerende, at kvæget henover vinteren har forsøgt at spise bark, samt giftig gyvel, i desperation over for lidt foder,« hedder det.

Og videre:

»Adskillige af de køer, der skal kælve ind til foråret, er i faretruende lavt huld. Flere af dem har allerede aborteret døde fostre, fordi de ikke har næring/energi nok til at opretholde drægtigheden,« citerer TV2/Østjylland fra kvartalsrapporten, der dækker perioden fra november i fjor til februar i år.

Skovrider Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen Kronjylland beklager og tager kritikken til efterretning.

Han forklarer situationen med, at vinteren på meget kort tid blev ekstrem kold og hård.

Peter Brostrøm understreger samtidig, at styrelsen vil tage ved lære af rapportens konklusion.