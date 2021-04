»Jeres kat er fyldt med hagl.«

Rikke Fjordbak Ravn var sammen med sin mand, Palle Lykke Ravn, og søn taget til dyrlægen med deres kat Amigo. Den var begyndt at gå dårligt og ville ikke længere klappes eller tages op.

Katten Amigo havde rundet fjorten og et halvt år, så familien regnede med, det nok var alderdommen, der var ved at indhente den.

Men da dyrlægen kom ud efter at have set på de røntgenfotos, han havde taget af Amigo, så lignede han ikke en, der bare havde opdaget den gigt, som katten havde i ryggen.

»Dyrlægen var meget berørt,« siger Rikke Fjordbak Ravn.

Amigos krop var fyldt med hagl. 24 hagl for at være helt præcis. Rikke Fjordbak Ravn forklarer, at familien – ligesom dyrlægen – var meget forundret over billederne. De havde aldrig set noget på katten, der indikerede, den var fyldt med hagl.

»Han havde aldrig set noget lignende. Nogen har skudt den på klos hold med et haglgevær,« fortæller hun.

Rikke Fjordbak Ravn og Palle Lykke Ravns. Foto: Privatfoto

De 24 hagl har formentlig siddet i katten i flere år.

»Dyrlægen tror, det er sket for nogle år siden, da den ikke kom hjem i to-tre uger. Så har den jo nok ligget og sundet sig et eller andet sted,« siger hun, men understreger dog, at det ikke er sikkert, at det er på det tidspunkt, det er sket.

Amigo er ikke blevet røntgenfotograferet siden 2010. Dengang var der ingen kugler.

»Det var sådan en tillidsfuld kat, så vedkommende, der har skudt den, har jo stået lige foran den.«

Der er ingen, der har set noget Rikke Fjordbak Ravn

Det er i dag ikke lovligt at skyde en kat. Mark- og Vejfredsloven blev ændret i 2014, og det er nu kun lovligt at skyde en kat, hvis man forudgående varsler ejeren, og man vurderer, der er fare for, at den angriber.

Amigo kom ind i Rikke Fjordbak Ravn og Palle Lykke Ravns liv, da den som killing pludselig dukkede op juleaften i 2006 på deres gårdsplads. De bor i den lille by Humlum i Vestjylland.

Allerede dér var den meget kælen og smøg sig om benene på dem.

Da Amigo havde taget bopæl på deres grund, forbarmede de sig over den nytårsaften, og den blev en del af familien.

Desværre måtte de sige farvel til den under besøget hos dyrlægen. Amigo var blevet gammel og havde fået for meget gigt. Den blev aflivet.

Familien har besluttet at udlodde en dusør på 2000 kroner til den, der kan give oplysninger til politiet, der gør, at gerningsmanden bliver fanget. En privat aktør har derudover lagt 500 kroner til, så den nu er oppe på 2500 kroner. Familien har endnu ikke fået nogle henvendelser, på trods af at historien om Amigo også er bragt i den lokale avis, Lemvig Folkeblad.

»Der er kommet mange kommentarer, men der er ingen, der har set noget,« siger Rikke Fjordbak Ravn.

Hun fortæller desuden, at der ikke siden 2007 har været en episode i området, hvor en kat er blevet skudt. Dengang skød en mand katte med sit luftgevær. Han havde også skudt efter Amigo, men ramte et vindue i stedet.