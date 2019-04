Esbjerg Storcenter røg i sidste uge ud i en shitstorm, da de annoncerede påskeunderholdning med kaniner og påskekyllinger.

Siden har storcentret trukket begivenheden tilbage. En ekspert kalder det for en god beslutning.

Der gik ikke lang tid efter Esbjerg Storcenter havde offentliggjort en påskebegivenhed på Facebook, før kritikken ramte.

I dagene op til Påske ville det være muligt for besøgende i centret at kæle med kaniner og se på kyllinger.

Det fik hurtigt en stribe personer på barrikaderne på sociale medier.

En af dem var en dyrepasser fra Dyrenes Beskyttelse ved navn Carina Rønne Løkkegaard.

Til jv.dk fortæller hun, hvorfor hun reagerede:

»Kaniner er ikke en rekvisit, og det er et skidt signal at sende til børn. Der skulle blandt andet tages selfies med dyrene, og det synes vi heller ikke er en god idé. Dyr skal ikke betragtes som en gimmick eller et udstyrsstykke.«

Efter adskillige personer havde skrevet kritiske kommentarer, besluttede man fra Esbjerg Storcenters side til at droppe det planlagte arrangement.

Den beslutning bifalder en dyrlæge over for B.T.

»Mange dyr vil tage en tur til et storcenter som en stressituation. Transporten derhen er stressende, det er det også at komme til et sted, dyrene ikke kender.«

»Og hvis de så oven i købet skal klappes af en masse børn, så er det meget stressende for dyrene,« siger dyrlæge hos Dyreklinikken Viby-Sjælland Niels Filtenborg-Barnkob.

»Det er ikke specielt dyrevenligt,« uddyber han.

Synes du, Esbjerg Storcenter gjorde det rigtige ved at aflyse påskearrangementet med levende kyllinger og kaniner?

Niels Filtenborg-Barnkob slår fast, at den stres, dyr, der normalt ikke er vant til mange mennesker, ville opleve ved en tur til et storcenter for at blive klappet, ikke kan sammenlignes med klappe-dyr i en zoologisk have.

»I zoo er det ikke et problem for de geder og høner, som man kan gå ind og klappe og kæle med. Det er vant til det, og det hele foregår der, hvor de er vant til at være, og hvor deres forældre er. Så det er noget helt andet.«

»De er i deres naturlige miljø, så de er trygge der.«