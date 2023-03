Lyt til artiklen

En familiedyrlæge i København fortæller om et stigende problem blandt vores firbenede venner.

Derfor advarer hun nu hundeejere.

Sabine Förderer, som er klinikchef og familiedyrlæge ved Frederiksberg Dyreklinik & Spa, advarer nu hundeejere om sygdommen giardia, som hun siger er en stigende problematik i københavnsområdet.

»Det specielle ved sygdommen er, at der ikke findes en medicin, der kan kurere giardia 100 procent.«

»Giardia er en mikroskopisk parasit, som man ikke direkte kan se i afføringen. Den smitter hundene direkte, og nogle bliver rigtig syge af den,« fortæller hun til B.T.

Smittespredningen opstår, ved at hundene snuser hinanden bagi. Eller at der gennem deres afføring løber smitte ned i en vandpyt.

Når andre hunde drikker af vandpytten, bliver de smittet med det samme, oplyser Sabine Förderer.

Fakta om giardia Giardia er en parasit, som primært lever i tyndtarmen og kan smitte både dyr og mennesker.

Den kan ikke ses med det blotte øje og derfor skal man afgive afføringsprøve til dyrlægen.

Smittede dyr overfører giardia via deres afføring og smitter hunden direkte.

Inkubationstiden for giardia er almindeligvis 7-10 dage, men kan være 5-25 dage.

De mest almindelige tegn på giardia er kronisk diaré eller en mild diaré, der blusser op med jævne mellemrum.

Afføringen er typisk gul/grønlig og ildelugtende, der kan opstå blod og slim i afføringen, og i sjældne tilfælde ses opkast hos hunden.

Giardia kan overleve i miljøet i op til flere måneder.

Det er vigtigt at have fokus på rengøring af hundens omgivelser. Man skal huske at vaske hænder og vaske hundens tæpper to gange ugentligt ved mindst 60 grader.

Der findes ingen medicin, der kan bekæmpe giardia med 100 procent sikkerhed, hvorfor det kan blive nødvendigt at behandle hunden mere end én gang.

Hvis du selv bliver syg med mavetarm-problemer, skal du kontakte din læge, der kan teste dig for giardia.

»Det mest luskede ved sygdommen er, at hunden kan have diarré mandag, have det fint tirsdag, og så have det igen onsdag. Så ejerne aner ikke, hvad der foregår.«

»Ejerne skal være opmærksomme på, hvis hunden har skiftende god og dårlig mave, fordi det er det, der er meget karakteristisk for sygdommen,« siger hun.

Da sygdommen også kan smitte mellem mennesker og deres kæledyr, er det vigtigt at opretholde en ekstra god hygiejne derhjemme, oplyser Sabine Förderer.

Der findes ikke en kur mod giardia.

Man skal derfor, ifølge Sabine Förderer, lave en kombi-terapi, som er en behandling, der inkluderer to typer af medicin.

Hun tilføjer, at forskellige klinikker vælger at behandle sygdommen på forskellige måder.

»Ved helt op til 40 procent af de behandlinger, som hundene får mod giardia, hjælper medicinen faktisk ikke,« forklarer Sabine Förderer.

Det afhænger nemlig af, hvordan hunden tager imod den specifikke behandling. Så hvis den ene type medicin ikke virker, kan man prøve den anden.

Sabine Förderer fortæller yderligere, at det ikke er muligt at vaccinere mod giardia. Derfor har hun følgende budskab til hundeejere for at undgå yderligere smittespredning:

»Der er tit steder, hvor der ligger overfladevand – for eksempel ved metrobyggerierne – bare sådan et par centimeter, og det skal hundene ikke lege i. Man skal heller ikke lade sin hund drikke af vandpytterne. Og så skal man huske at samle pøllerne op, så parasitten ikke smitter andre hunde.«