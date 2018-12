Selvom det kan være fristende at give sin hund lidt godter fra julebordet, skal du holde dig fra det.

Sådan lyder opfordringen fra dyrlæge Lise Rovsing, der forklarer, at julemaden kan være livsfarlig for dit kæledyr.

»Særligt and kan være farligt for hunde, fordi den er meget fed. Den kan gå ind og ødelægge bugspytkirtlerne, og det kan blive utrolig smertefuldt og i værste fald dødeligt,« siger Lise Rovsing, der er dyrlæge på Dyreklinikken Artemis i Hellerup, til B.T.

Særligt skal hundeejere ifølge Lise Rovsing være på vagt, hvis hunden tigger mad ved julebordet.

»De fleste hundeejere er gode til at opdrage og give ikke ved bordet, men det kan gå galt, hvis familiemedlemmer uden kæledyr ikke kender til konsekvenserne. Så kan der godt opstå uheld, selvom det bliver gjort i kærlig mening,« siger Lise Rovsing.

Hun nævner desuden, at hunde også kan blive meget syge af rå kartofler, vindruer, rosiner og nødder. Hvis din hund får indtaget de farlige fødevare, råder Lise Rovsing til, at man tager sin hund til dyrlægen.

Dog er der et tip at hente til, hvad du selv kan gøre, hvis din hund for eksempel får ande- eller kalkunskrog indtaget.

»Hvis hunden spiser skrog eller får tygget på en julekugle med spidse kanter, så skal du give din hund hvide asparges på dåse. Strimlerne vikler sig rundt om det skarpe, så det kan passerer i tarmene,« siger Lise Rovsing.