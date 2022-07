Lyt til artiklen

Dyrevideoer og internettet er to ting, der altid har gået hånd i hånd.

Men det er bestemt ikke alle dyrevideoer på de sociale medier, som er harmløse.

Det fortæller World Animal Protection Danmark.

I en ny rapport klarlægger de problemet med videoer på sociale medier som YouTube, TikTok og Facebook, hvor dyremishandlingen er maskeret som narrestreger.

»De store sociale medieudbydere forsøger at dække sig ind under politikker, hvor de bandlyser videoer, der viser fysisk dyremishandling. Men når man ikke ser hverken blod eller fysisk lidelse, er der åbenbart intet problem med at vise indholdet, til trods for, at der er tale om grov udnyttelse og mishandling af dyr,« siger Stephanie Kruuse Klausen, kampagneansvarlig i World Animal Protection Danmark, i en pressemeddelelse.

Organisationen har blandt andet fundet videoer, hvor aber iklædes spændetrøjer, og tvinges til at gå på to ben.

Det er heller ikke usædvanligt, at de vilde dyr iklædes mennesketøj, som også begrænser dyrets evne til at kunne bevæge sig frit og naturligt.

Dette er dog langt fra det eneste fund.

»Rapporten afslører en grusom tendens, hvor man 'driller' dyrene for at få en reaktion fra dem. Man ser for eksempel en abe eller elefant, der forskrækkes af en mand iført gorillakostume eller maske. Dyrene bliver skræmt fra vid og sans,« siger Stephanie Kruuse Klausen og fortsætter:

»Det udløser måske grin hos seerne af videoen, men dyrene udsættes altså for en voldsom psykisk mishandling, der medfører stress og angst og i nogle tilfælde også en lang række fysiske skader, når de optræder i de her videoer.«

I perioden fra februar til maj i år har World Animal Protection Danmark fundet 195 videoer, som de kategoriserer som 'dril som tortur'.

Her er det især primater, som er udsatte.

I hele 75 procent af videoerne, er det dem, der er offeret.

Efter dem følger hunde og katte, som tilsammen udgør 15 procent.

World Animal Protection Danmark opfordrer alle, der kommer forbi videoer, der kan have karakterer af dyremishandling, at anmelde dem.

De opfordrer samtidig de sociale medier til at tage mere ansvar for det indhold, som brugerne publicerer.