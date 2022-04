De stigende priser på råvarer og energi får restauranter landet over til at hæve priserne.

I Silkeborg har restauratør Jacob Niebuhr allerede sat priserne op med 15 procent, skriver Avisen Danmark.

»Jeg er nervøs for, hvornår vi restauranter ender et sted i behovspyramiden, hvor vi bliver det, som danskerne sorterer helt fra,« siger Jacob Niebuhr til mediet.

Han har tre spisesteder, hvor han på det seneste har været nødt til at hæve priserne på menukortene. Ligeledes overvejer han at droppe pomfritter fra menuen, fordi priserne på fritureolie er eksploderet.

Mærker du, at priserne på fødevarer er steget den seneste tid?

Og han er ikke alene om den beslutning.

»De restauranter, der kommer bedst igennem krisen lige nu, er dem, der har sat priserne op. Enten ved at gøre det løbende fra nytår eller som er tvunget til at gøre det nu. Det handler om at have fingeren på pulsen og skrue, hvor det giver mening,« siger Freja Brandhøj, der er politisk chef i brancheorganisationen Danmarks Restauranter & Cafeer til avisendamark.dk.

Også HORESTA, brancheorganisationen for hotel- og restauranter, kan bekræfte, at de stigende priser på råvarer, gas og el har gjort deres indtog i restaurationsbranchen,

»Vi får opkald fra folk i branchen med tårer i øjnene, fordi de bruger gas til at varme deres forretning op med. Og når gasregningen stiger enormt, rammer det hele bundlinjen,« sagde Kristian Nørgaard, der er politisk direktør i HORESTA, i sidste uge til mediet policywatch.dk.