Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Stigninger på mellem 15 og 20 procent om året.

Efter en galopperende inflation på mange områder, er borgere i Aarhus nu truet på endnu et område: Skrald.

Det skriver Jyllands-Posten.

For byens forsyningsselskab, Kredsløb Genbrug P/S, har for magistraten indstillet en forøgelse af renovationsgebyret til næste år, hvilket skyldes en kombination af stigende brændstofpriser og en mere omfattende sorteringsordering.

Konkret vil det betyde en stigning på 347 kroner for villaejere med en gennemsnitlig ordning. Svarende til en stigning på knap 15 procent til 1.933 kroner om året.

For kunder i centrum med nedgravede affaldsbeholdsere vil det bliver 323 kroner dyrere, eller 20 procent op til 1.933 kroner om året.

Og der er tilsyneladende ingen vej udenom, at det er aarhusianerne selv, der vil komme til at betale de øgede udgifter. Selvom det betragtes som dyrt.

»Det er jo et udtryk for et klimatiltag, der død og pine er nødvendigt. Vi skal sortere mere, og det fordrer flere tømninger. Men jeg er da enig i, at det for nogle kan føles som endnu en ekstraudgift i en tid, hvor mange priser stiger,« som det socialdemokratiske byrådsmedlem Jesper Kjeldsen udtrykker det.

Den nye affaldssortering i Aarhus bliver rullet ud i den sidste halvdel af 2023. Forslaget om prisstigninger fra forsyningsselskabet skal behandles i dag.