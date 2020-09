I Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg skal dyrepasser især være påpasselige over for ét bestemt dyr.

Og det er hverken vaskebjørnen eller sumpbæveren, der nu har fået medarbejderne til at tage sikkerhedshjelm og svejsehandsker på, når de skal ind til dyret.

Nej, det er en sort stork, der af dyrepasserne har fået tilnavnet 'Fagin' efter filmen Fuglekrigen i Kanøfleskoven.

Fagin er nemlig så beskyttende over for sin bedre halvdel, at det har kostet et par sting i nakken hos en medarbejder og et påbud fra Arbejdstilsynet.

Her er storken, der bestemt ikke er glad for mennesker, som nærmer sig. Vis mere Her er storken, der bestemt ikke er glad for mennesker, som nærmer sig.

Den voldsommeste episode fandt sted for et par år siden, da en dyrepasser var inde hos Fagin og hans storkehustru, men glemte at holde øje med det mandlige overhoved i fugleflokken.

Da han stod med ryggen til, blev han pludselig hakket i baghovedet af storkens næb med så høj kraft, at han fik en flænge, der skulle syes.

Og det er ikke kun det.

Når det er yngleperiode, er Fagin med det samme opmærksom på dyrepasserne, og han puster sig derfor op og kommer med et særligt skrig, når der er besøg på hans territorie.

Sagen om den aggressive stork tog dog alligevel en uventet drejning, da Arbejdstilsynet for nyligt var på besøg hos Aqua.

Besøget resulterede i flere påbud, og det handlede blandt andet om Fagin.

»Han-storken angriber med næbbet efter hovedet, herunder øjnene på de ansatte, og for et par år siden hakkede han en af de ansatte i baghovedet, og vedkommende måtte have syet såret med et par sting,« fremgår det af tilsynsrapporten, som TV 2 Østjylland har fået indsigt i.

Af samme grund har dyreparken nu besluttet, at dyrepasserne skal have sikkerhedshjelm og svejsehandler på, når de går ind til Fagin og hans storkefamilie.

»Jeg synes ikke, det har været et problem. Men nu er vi helt sikre med livrem og seler,« siger zoolog Morten Vissing til TV 2 Østjylland.

Spørger man lederen af dyreparken, Lisbeth Skovmand Høgh, er der dog intet besynderligt ved storkens aggressive fremtoning.

»Han er en god fugl, og han forsvarer bare sin rede og mage i den periode, hvor hun er sårbar. Det er vi glade for,« fortæller hun til B.T.