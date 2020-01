Definshows. En ridetur på en elefant. En selfie med en tiger.

Der er mange måder at få tiden til at gå, når du måske om lidt rejser på vinterferie til varmere himmelstrøg.

Men selvom du måske tænker, det kunne være en stor oplevelse at komme tæt på vilde dyr, så bør du alligevel lige stoppe op.

Sådan lyder det fra Gitte Buchhave, direktør i dyreorganisationen World Animal Protection:

Voksen lys tiger med ung pige bliver stukket til for at vise tænder til fotografen. Credit: World Animal Protection. Billedet er taget i Thailand. Vis mere Voksen lys tiger med ung pige bliver stukket til for at vise tænder til fotografen. Credit: World Animal Protection. Billedet er taget i Thailand.

»Selvom mange af dyrene har levet i fangenskab i mange år, er deres vilde instinkter mere eller mindre intakt. Det betyder, at det er umuligt for dem at trives i fangenskab,« siger hun.

Hun tror, at det ofte bunder i uvidenhed, når danskerne ser vilde dyr optræde eller rider på dem:

»Jeg er overbevist om, at de fleste mennesker på ferie søger oplevelserne med vilde dyr, fordi de har en stor fascination af og kærlighed til dyrene. Derfor er der ofte tale om uvidenhed, når man ser tyrefægtning, delfinshow eller tager en ridetur på en elefant,« siger hun.

Når du ikke bør besøge et delfinarium på din rejse, skyldes det ifølge Gitte Buchhave blandt andet, at delfinerne holdes indespærret i bassiner, der er 200.000 gange mindre end deres naturlige hjem.

Du bør helt droppe delfinshows på din rejse. Foto: BENT K RASMUSSEN Vis mere Du bør helt droppe delfinshows på din rejse. Foto: BENT K RASMUSSEN

Livet i fangenskab er så stressende for delfiner, at det give dem hjerteanfald og mavesår. Mange får antibiotika for bare at overleve.

»Man skal helt droppe delfinshows. Hvis man gerne vil se delfiner eller spækhuggere, skal man opsøge en rejsearrangør, som sikrer, at man på ordentlig vis kan møde dem i deres naturlige miljø i havet,« siger Gitte Buchhave.

Selvom hun oplever større bevidsthed om dyrevelfærd blandt danskere - senest eksemplificeret ved, at det blev forbudt at have elefanter i cirkus - er der også en stigende efterspørgsel i udlandet for at ride på elefanter.

De behandles ofte meget hårdhændet, så det er muligt for turister at ride på dem. De bliver ‘knækket’ mentalt og fysisk, så de makker ret:

Krogen bruges til at styre elefanten. Derfor kan man, når man kommer tæt på elefanterne ofte opleve, at de har mange sår efter krogen. Credit: World Animal Protection Vis mere Krogen bruges til at styre elefanten. Derfor kan man, når man kommer tæt på elefanterne ofte opleve, at de har mange sår efter krogen. Credit: World Animal Protection

»Man bliver nødt til at minde de store vilde dyr om, hvem der bestemmer, for at gøre det trygt for en turist at sidde på ryggen af en elefant. Det betyder, at dyrevelfærden er helt i bund,« siger Gitte Buchhave.

»Det er desværre en efterspørgsel, der er sket, og som er vokset markant i takt med mængden af turister i eksempelvis Asien.«

World Animal Protection har netop indgået samarbejde med Airbnb for at fremme oplevelser med dyr, hvor dyrevelfærden er i orden. Initiativet hedder Animal Experience og dækker over 1.000 dyreoplevelser rundt om i verden.

Man kan for eksempel paddleboarde med en hund eller komme på vandretur med pingviner.

Her kan man se, hvordan krogen bruges til at få elefanten til at optræde. Credit: World Animal Protection. Vis mere Her kan man se, hvordan krogen bruges til at få elefanten til at optræde. Credit: World Animal Protection.

Samtidig har dyreorganisationen udformet en liste over rejsebureauer og onlineportaler, som bakker op om dyrevenlige elefantoplevelser.

En vigtig aktør, som lige nu mangler på listen, er onlineportalen Expedia, som er den onlineportal, der sælger flest billetter til delfinshows.

10 gode råd til en dyrevenlig ferie Oplev vilde dyr i naturen Hvis du gerne vil opleve vilde dyr, bør du gøre det i naturen på dyrenes præmisser. I naturområder og nationalparker på land eller i vand er der ofte gode muligheder for at se dyrene i deres naturlige omgivelser og ikke i fangeskab. Se ikke vilde dyr optræde Køb ikke billet til delfinarier eller andre attraktioner, hvor vilde dyr optræder. Vær opmærksom på, at der kan være underholdning med vilde dyr inkluderet i arrangerede udflugter. Spørg, før du køber. Betal ikke for at se dyremishandling Køb ikke billet til underholdning, hvor dyr udsættes for smerte eller stress. Det gælder ikke kun arrangementer med vilde dyr, men blandt andet også tyrefægtning, hane- og hundekampe. Betal aldrig for at få taget billeder med vilde dyr Mange vilde dyr i fangenskab er blevet fjernet fra naturen, og deres mødre er ofte blevet dræbt under tilfangetagelsen. Ofte får dyrene fjernet tænder og bliver bedøvet, så de nemmere kan omgås mennesker. Overvej det grundigt, før du besøger zoologiske haver I mange zoologiske haver verden over prioriteres dyrenes behov i alt for lav grad. De lever. f.eks. i for små bure med for dårlige muligheder for at følge deres naturlige adfærd, og de betalende gæster kan komme alt for tæt på dyrene til, hvad der er behageligt for dyrene. Zoologiske haver med en seriøs interesse i artsbevarelse bør have dyrevenlige avlsprogrammer med henblik på at bevare dyrearterne. Rid ikke på vilde dyr Vilde dyr, som f.eks. elefanter, bliver indfanget i naturen for at kunne bruges som ridedyr for turister. Før de rider eller lærer tricks, bliver elefanter mentalt 'knækket' under store fysiske og psykiske lidelser. De er typisk lænket det meste af dagen og får ikke den pleje, elefanter skal have. Undersøg ride- og trækdyrenes forhold Hvis du vil på ridetur på dromedar eller hest eller på tur i en trækvogn, så undersøg først, hvordan dyrene har det. Som minimum bør de have mulighed for at stå i skyggen, drikke vand og få hvile. Køb ikke souvenirs fra vilde dyr Souvenirs, der stammer fra vilde dyr, er for eksempel pels, elfenben og tænder. Dyrene er måske truede, eller de kan være opdrættet under mangelfulde forhold. Undgå mad fra mishandlede eller truede dyr Undgå madvarer fra dyr, der er blevet slagtet på inhuman vis - for eksempel foie gras fra tvangsfodrede gæs, hajfinnesuppe eller ’bushmeat’. Klag lokalt Hvis du overværer mishandling af dyr på en rejse, er det en god ide at optage eller fotografere, hvad du ser. Fotografier og videooptagelser er uvurderlige beviser, men betal aldrig andre for at lave optagelserne. Samtidig er det vigtigt, at du protesterer lokalt. Informér dit rejsebureau, dit hotel, det lokale turistkontor eller evt. en dyreværnsorganisation. Kilde: Worldanimalprotection.dk

»Vi håber, vi kan få dem til at droppe salget,« siger Gitte Buchhave.

Du kan læse mere om samarbejdet med Airbnb her og se listen over dyrevenlige rejsebureauer i faktaboksen her på siden.