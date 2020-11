På baggrund af en video fra en minkaflivning vil Dyrenes Beskyttelse politianmelde for dyremishandling.

Dyrenes Beskyttelse vil politianmelde fejlagtig aflivning af mink.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse, hvor de kalder det dyremishandling.

Politianmeldelsen sker på baggrund af en video fra en minkfarm i Nordjylland, der har floreret på de sociale medier og BT.

Videoen viser, hvordan levende mink bliver klemt og kvast under en mislykket aflivning af Fødevarestyrelsens medarbejdere.

- Det er fuldstændig utilstedelige billeder, vi er vidne til. Det er hjerteskærende, og det må simpelthen ikke ske, siger Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse i pressemeddelelsen.

- Dyreværnsloven siger, at den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som mulig. Det er ikke det, jeg ser her. Jeg er dybt rystet.

Yvonne Johansen understreger, "at hensynet til det enkelte dyr aldrig må træde i baggrunden".

Dyrenes Beskyttelse vil nu tage kontakt til Fødevarestyrelsen og sikre, at regler om korrekt aflivning bliver overholdt.

/ritzau/