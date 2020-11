Dyrenes beskyttelse er ryrstet over Fødevarestyrelsens fejlagtig aflivning af mink og vil politianmelde den.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse, hvori de kalder aflivningen for dyremishandling og fordømmer den anvendte metode.

»Det er fuldstændigt utilstedelige billeder, vi er vidne til. Det er hjerteskærende, og det må simpelthen ikke ske,« siger Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Dyreværnsloven siger, at den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Det er ikke det, jeg ser her. Jeg er dybt rystet.«

Det er hjerteskærende, og det må simpelthen ikke ske. Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse

Politianmeldelsen sker på baggrund af en video fra en minkfarm i Nordjylland, som har floreret på sociale medier, og som B.T. bragte søndag.

I videoen, ser man ser levende mink ligge tæt sammen i en såkaldt aflivningskasse. Kassens ene side er dog ikke blevet lukket ordentligt, så minkene forsøger ihærdigt at kæmpe sig vej ud, mens de udsendte medarbejdere fra Fødevarestyrelsen på voldsom vis forsøger et presse dem tilbage i kassen.

Det resulterer i, at flere mink bliver kvast og klemt mod kassens side. Nederst i bunken ligger en død mink, der har mistet hovedet.

»Det er under al kritik. De er jo levende, og så står de der og trykker på dem for at få dem ind, mens minkene kæmper for deres liv og skriger helt vildt,« sagde Flemming Bach Olesen, der arbejder på en minkfarm i Nordjylland, og som har filmet videoen, søndag til B.T.

Yvonne Johansen understreger, at selvom myndighederne på meget kort tid skal foretage mange aflivninger, må hensynet til det enkelte dyr ikke træde i baggrunden.

»Hvis man skynder processen igennem, ender man, som vi ser på billederne, med mink, der ikke er døde,« siger hun i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Minken er et dyr, som i naturen lever i og ved vand. Den har endda svømmehud mellem tæerne. Det betyder også, at den er rigtig god til at holde vejret. Derfor er aflivningsmetoden ved gasning af mink i forvejen problematisk, og det bliver kun mere kritisk, ved at man haster aflivningen igennem,« siger Yvonne Johansen.

Dyrenes Beskyttelse oplyser til Ritzau, at det er de specifikke forhold i videoen, som de vil anmelde. Derudover vil de tage kontakt til Fødevarestyrelsen og sikre, at regler om korrekt aflivning bliver overholdt.

Fødevarestyrelsen var på et pressemøde mandag eftermiddag ude og reagere på Flemming Bach Olesens video samt en anden video fra en anden minkfarm, som har floreret på sociale medier.

De har også på Facebook udsendt en officiel udtalelse om videoerne.

'Vi vil gerne understrege, at selv om videoerne er udtryk for, at der er sket fejl i ganske få tilfælde, så må det ikke ske, og vi vil gøre alt for, at det ikke sker fremover,' skriver Fødevarestyrelsen blandt andet i opslaget.