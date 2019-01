'Den gør ikke noget.'

Sådan lyder det ofte fra ejeren til en hund, som ikke er i snor, når den løber andre hunde i møde. Men nu slår Dyrenes Beskyttelse alarm.

Flere gange har dyreværnsorganisationens medarbejdere og frivillige oplevet, at det har skabt problemer, når løse hunde er kommet løbende, mens de lufter hundene fra Roskilde Internat.

For det er ikke alle hunde eller hundeejere, som har lyst til at hilse på andre hunde - i hvert fald ikke uden at blive spurgt først.

Derfor opfordrer internatet nu alle hundeejere til at respektere de andre firbenede.

'Der kan være mange grunde til at man har hunden i snor, det kan være den er aggressiv mod andre hunde, bange for andre hunde, fysiske problemer, eller den kan være i løbetid,' skriver Roskilde Internat, som drives af Dyrenes Beskyttelse, på Facebook.

Budskabet har ført til en livig debat på Roskilde Internats Facebook-side.

'I tænder jo lidt op for bålet med dette oplæg, det må I jo efterhånden vide. Tror også, at de fleste ved, hvor man må færdes uden snor og at de fleste ejere tager hensyn. Mange har travlt med moralske opstød, meeeen mon ikke de selv har gået over for rødt,' skriver Jeanet Nielsen, som dog også roser internatet for dets arbejde for hundene.

Flere andre brugere skriver, at de har oplevet præcis det, som Roskilde Internat beskriver.

Pia Milo Cruz har fundet en effektiv løsning på problemet.

'Kender alt for godt til problemet, har altid selv min hund i snor, og det er (undskyld) pisse irriterende, at folk med løse hunde ikke respekterer det, og tit ikke kan kalde deres hund til sig.'

'Altid får jeg at vide; min hund gør ikke noget, og det eneste der hjælper, har jeg fundet ud af,er at sige; jamen det gør min!,' skriver hun.

Roskilde Internat har en anden løsning på, hvordan de uheldige situationer kan undgås.

'Få hunden i snor, ligeså snart du ser modparten, hold en passende distance, medmindre ejer indikerer at det er okay at komme tættere på.'

Ifølge hundeloven kan det give en bøde på op til 2.000 kroner ikke at have sin hund i snor i naturen - og det uanset om der er opsat skilte eller ej.

I perioden 1. oktober til 1. april må man dog gerne have løse hunde på de danske strande.