Lørdag har der været World Clean Up Day, og i den anledning har Dyrenes Beskyttelse delt et opsigtsvækkende billede.

Et billede, hvor en måge sidder fast med næbbet i en øldåse.

Billedet er blevet delt af Dyrenes Beskyttelse på Twitter og Facebook.

»Affald i naturen koster dyreliv, og der er ingen undskyldning for at bruge naturen som skraldespand. Finder du skrald på din vej, når du skal lufte hunden eller nyde septembersolen i dag, så tag det med dig og smid det ud, hvor det hører til,« skriver de til opslaget på Twitter.

Affald i naturen koster dyreliv, og der er ingen undskyldning for at bruge naturen som skraldespand finder du skrald på din vej, når du skal lufte hunden eller nyde septembersolen i dag, så tag det med dig og smid det ud, hvor det hører til #WorldCleanupDay #Dyrevelfærd pic.twitter.com/D6LEA8noQF — Dyrenes Beskyttelse (@DyrBeskyt) September 19, 2020

På Facebook tilføjer Dyrenes Beskyttelse yderligere.

»Selv om rigtig mange af os synes, at det er forkert at smide affald i naturen, beviser mængden af affald rundt omkring, at en stor del af os ikke efterlever vores egen holdning. Bare små stykker affald kan ødelægge dyrs mave- og tarmsystem. Så vi er nødt til at opdrage hinanden til at have respekt for natur og dyreliv.«

På Facebook er billedet blevet delt mere end 300 gange, og det har fået over 1.200 reaktioner.

Det er ikke oplyst, om mågen blev reddet ud fra øldåsen i god behold.