Alt var fint tirsdag morgen, da Marie Thielsen så til sin islænder, der gik med ni andre heste og nød morgensolen.

Men otte timer senere modtog hun et forfærdeligt opkald.

Islænderen med navnet Eyja var pludselig blevet syg, og da Marie Thielsen hurtigt kørte ud til hesten, var tilstanden endnu værre.

Eyja kunne knap stå på benene, tissede blod og rystede gevaldigt.

Få timer efter lå Eyja på briksen på Universitetshospitalet for Store Husdyr i Taastrup, hvor hun måtte blive aflivet.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse.

Men hvordan kunne det gå så galt? Og så hurtigt?

Dyrlægerne fandt efterfølgende ud af, at Eyja var blevet forgiftet af en ahornplante, som islænderen havde spist.

Ahornplanten er ikke særlig sjælden, så derfor advarer Dyrenes Beskyttelse mod at lade den vokse tæt på hestefolden.

»Heste er sensitive, og de forkerte planter kan have dødelige konsekvenser. Ahorntræer er giftige for heste, og derfor er det vigtigt, at man sørger for, at der ikke vokser ahorntræer i nærheden af folden,« fortæller Yvonne Johansen, dyrlæge og dyreværnschef ved Dyrenes Beskyttelse.

Eyja er desværre ikke den eneste hest, der har lidt samme skæbne, og Dyrenes Beskyttelse beretter om flere dyrehospitaler, som også har haft besøg af ahornforgiftede heste, som senere er blevet aflivet.

I pressemeddelelsen fremgår desuden en liste med andre giftige planter, du som hesteejer skal være opmærksom på: