»Når sælerne ligger helt alene midt på stranden, tror mange mennesker, at de er i nød. Men hvis man ser en sæl, er det vigtigste at holde god afstand.«

Det siger Camilla Jensen, leder af Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812, til TV 2 Lorry.

Hendes anbefaling kommer i kølvandet på den nyslåede efterårsferie, hvor Dyrenes Beskyttelses vagtcentral oplever ekstra mange bekymrede opkald fra borgere.



I uge 42 sidste år var der f.eks. 82 henvendelser om sæler.

I ferien har danskerne ofte tid til at gå lange ture på stranden, og jævnligt sker det, at de kan se sæler ligge alene på stranden.

Men ifølge Dyrenes Beskyttelse er det bedste altså at holde afstand, fordi sælerne finder det truende, hvis et menneske nærmer sig.

Når sælerne søger på land, skyldes det ikke, at de er i nød - men de har brug for at hvile sig og lægger sig så på stranden, havnen eller nogle sten.

Hvis sælen virker meget tynd, afkræftet eller har tydelige sår eller skader, kan det dog være en god ide alligevel at kontakte Dyrenes Beskyttelse og ringe 1812.

Hvis det vurderes, at sælen har brug for hjælp, tager Dyrenes Beskyttelse kontakt til Naturstyrelsens vildtkonsulenter, som endeligt beslutter, hvad der skal ske med sælen.