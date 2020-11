Aflivningen af mink foregår ikke forsvarligt, og der er i flere tilfælde formentlig sket en overtrædelse af dyreværnsloven.

Det mener 78 dyrlæger, der torsdag i et brev har bedt Nordjyllands Politi efterforske sagen, skriver Newsbreak.dk.

»Vi beder politiet om at foretage en efterforskning og eventuel tiltalerejsning på baggrund af de forhold, der

fremvises på video i forbindelse med aflivning af mink,« skriver dyrlægerne i brevet.

Dyrlægerne har flere bekræftede tilfælde, hvor 'minkene efter transport til destruktion har været levende, når de er læsset af ved forbrændingen. Dette må tolkes, som om der ikke er udvist omhu og samvittighedsfuldhed, og at aflivningen ikke er udført uden at påføre dyrene unødig lidelse.'

Dyrlæge Henrik Hagbard fra Gørlev er en af medunderskriverne.

»Jeg bakker op om anmeldelsen for at få undersøgt, om Fødevareministeriet er hævet over dyreværnsloven. Meget tyder på, at der ikke er tale om en enkeltstående hændelse, og så skal dyrlæger anmelde forholdet. Det står direkte i loven,« siger Henrik Hagbard til Newsbreak.dk.

De 78 dyrlæger gør det i brevet klart, at der efter deres opfattelse er tale om groft uforsvarlig behandling tenderende til mishandling.

Den behandling kan de ikke stiltiende se på.

Når dyrlægerne reagerer, er det desuden, fordi de har pligt til det ifølge dyrevelfærdslovens kapitel 13, der handler om særlige opgaver for dyrlæger og politi.

I §39 står der nemlig: En dyrlæge, der bliver bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, skal anmelde forholdet til

politiet. Dette gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft og i øvrigt straks rettes.

Det er dyrlæge Sisse Holm-Thomsen fra Munkebo på Fyn, der er initiativtager til anmeldelsen.