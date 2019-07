»Det er stærkt bekymrende, at der er nogle, der kan finde på at bruge de metoder.«

For tiden vælter det ind med kattekillinger på Dyrenes Beskyttelses internater. Og de måder, som folk bruger til at skille sig af med små killinger, de ikke længere gider eller kan overskue at have, giver hovedrysten hos medarbejderne.

Det fortæller familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse Jens Jokumsen.

Lige nu har organisationens otte landsdækkende internater 716 efterladte og dumpede killinger, hvoraf nogle er sammen med deres kattemor, mens andre er uden. Antallet stiger dagligt – og sæsonen er ikke engang ved at nå sit højdepunkt.

Flere af killingerne bliver fundet i poser, i transportbure, i skraldespande og i sportstasker.

Men oftest bliver de fundet efterladt i papkasser. Nogle gange er papkasserne endda tapet helt til.

»Det er selvfølgelig dybt uacceptabelt, at man som katteejer kan finde på at dumpe sine dyr på den måde,« fortæller Jens Jokumsen.

For især killingerne risikerer at dø, når de bliver efterladt på den måde.

»Der er jo ikke nogen, der ved, hvornår de bliver fundet, når de bliver efterladt på den måde. Er de for eksempel i en papkasse en varm sommerdag, hvor kassen står i solen, så kan de blive overophedet og få hedeslag,« forklarer familiedyrschefen og fortsætter:

»Hvis der er tale om killinger, så bliver de ret hurtigt dehydreret, og der er stor risiko for, at de dør af det. Så det er bestemt ikke måden at gøre det på.«

'Det er tankevækkende'

Sommeren er hvert år højsæson for dumpede killinger.

Det kan både skyldes, at deres kattemor er blevet påkørt, og de derfor pludselig er alene, men også at kattens ejer ikke har været klar til ansvaret eller er blevet overrasket over, at ens hunkat har født et kuld killinger.

Særligt Fyns Internat har modtaget mange killinger, som af den ene eller anden grund er blevet efterladt. Hele 211 af slagen er der tale om, oplyser Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse torsdag:

»Det forbavser mig hvert år, at så mange mennesker simpelthen smider deres dyr ud, når de er blevet trætte af dem,« siger internatleder på Fyns Internat Lene Frahm i den forbindelse.

De mere end 700 killinger kan de ansatte på internaterne hverken finde plads til eller nå at give den nødvendige omsorg – og af den grund hjælper mange private til og tilbyder, at killingerne kan bo hos dem midlertidigt, indtil de er store nok til at komme videre til et nyt – og forhåbentligt permanent – hjem.

»Det er tankevækkende, at der er så mange uønskede killinger, som kommer til verden derude,« siger Jens Jokumsen.

Hvis man vil undgå at havne i en situation, hvor man pludselig står med et kuld killinger, som man ikke ønsker eller har mulighed for at tage sig af, så råder familiedyrschefen til, at man husker at få sin hunkat steriliseret eller sin hankat kastreret.

Hvis du skulle falde over en papkasse eller en sportstaske fyldt med killinger, så opfordrer familiedyrschefen dig til at gøre særligt én ting: reagere.

»Man skal reagere og ringe til vores vagtcentral på 1812, der har åbent hele døgnet hele ugen,« siger Jens Jokumsen og fortsætter:

»Hvis man bare kører videre, så er der risiko for, at de dør, hvis de har behov for hjælp. Så ser man syge, tilskadekomne eller dumpede dyr, som står i en papkasse – hvad enten det er en killing, en kat eller andre dyr – så skal man reagere.«