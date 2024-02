Et af Danmarks største dyrehospitaler advarer nu mod en farlig tendens.

Det er den landsdækkende kæde af dyrehospitaler AniCura, der nu går ud og opfordrer dyrevenner landet over til at være opmærksomme.

Dyrehospitalet oplever nemlig i stigende grad at få henvendelser fra dyreejere, hvis kæledyr har spist medicin til mennesker.

Det drejer sig typisk om let smertestillende medicin som Panodil og Ipren, oplyser hospitalet. Og det sker flere gange om ugen, at hospitalet må hjælpe dyr, der har indtaget menneskemedicinen.

Derfor kommer hospitalet nu med en klar opfordring.

»Vi oplever oftest, at hunde og katte utilsigtet indtager medicin, og at det sker ved en fejl. Det kan være så simpelt, som at kæledyrsejeren kommer til at tabe medicinen på gulvet, eller at man efterlader den utilstrækkeligt sikret,« udtaler Anders Jensen, der er chefdyrlæge hos AniCura Københavns Dyrehospital.

»Derfor er det også helt afgørende, at man opretholder en omhyggelig opbevaring af sin medicin, da det kan være med til at beskytte kæledyrene mest muligt,« fortsætter han. Chefdyrlægen understreger, at det kan være livsfarligt for dyrene at spise den medicin, der som udgangspunkt er harmløs for mennesker.

Hvis uheldet alligevel er ude, er der nogle ting man kan gøre for at hjælpe dyrehospitalet i deres arbejde – og for at forbedre de små venners chancer for overlevelse.

»Som kæledyrsejer skal man ikke vente på at symptomerne opstår, da det potentielt kan være livstruende. Tidsfaktoren har afgørende betydning for sygdomsforløbet, idet den er knyttet til tømningstiden i mavesækken, der har betydning for, om medicinen når at sprede sig yderligere i kroppen,« siger Anders Jensen.

Derudover er det en stor hjælp for dyrehospitalerne, hvis man kan oplyse hvilket medicin dyrene har spist, forklarer chefdyrlægen. Det kan nemlig have indflydelse på, hvilken behandling dyrene skal have.

Sidste år fortalte en dyrlæge til B.T., at han »to til tre gange om ugen« så hunde forgiftet med cannabis, ligesom han af og til også så hunde, der havde spist nikotin- og snusposer fra jorden.