Dyrehaven nord for København får en markant udvidelse.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Helt præcist vokser Dyrehaven med en fjerdedel, så Jægersborg Hegn, der i dag ligger nord for haven, fremover bliver en del af den.

Nyheden om udvidelse præsenteres på dagen, hvor Dyrehaven kan fejre sin 350 års fødselsdag.

Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Dyrehaven udlægges desuden til urørt skov over de kommende år, og dermed giver det havens hjorte omkring 225 hektar ekstra at gå på.

»Dyrehaven er et nationalt ikon, hvor de græssende hjorte har sørget for, at turister og danskere kan nyde en særlig rig natur. Nu får vi et større sammenhængende naturområde, hvor endnu flere træer får lov til at blive rigtig gamle, falde sammen og blive liggende i skovbunden, mens dyrene får endnu mere plads at boltre sig på,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

»Det er en kæmpe gave, vi giver videre til både naturen og generationerne efter os.«

Dyrehaven er en af Danmarks største attraktioner med omkring syv millioner besøgende hvert år.