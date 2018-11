En stigning i overnatningsudgifter på 50 procent sætter stop for landbrugets stand på næste års Folkemøde.

Folkemødet på Bornholm bliver næste år for første gang uden de mange debatter på den store stand fra Landbrug & Fødevarer.

Ifølge landbruget, som ellers har været med siden starten i 2011, er det blevet for dyrt at være med.

Organisationen regner med at spare op mod to millioner kroner ved at melde fra.

- Især priserne på overnatning er blevet meget voldsomme. Vi har snakket om i flere år, at skruen blev strammet mere og mere, siger direktør i Landbrug & Fødevarer Morten Høyer.

- Med en stram økonomi har vi andre kronjuveler som vores velbesøgte Åbent Landbrug arrangementer og vores Skolekontakttjeneste, som nok bringer os i kontakt med endnu flere almindelige danskere, siger han.

Kritikken af ublu overnatningspriser har rumlet i flere år i takt med, at Folkemødet er blevet et større og større tilløbsstykke.

Mødet trak i år 113.000 besøgende til 3000 arrangementer.

Også andre professionelle deltagere er opmærksomme på prisen.

Dansk Industri (DI) valgte i år at droppe et telt på havnen og skar ned på antallet af debatter og udsendte.

- Vi har tidligere advaret om, at det bliver dyrere og dyrere, og at det bliver mindre attraktivt at besøge Folkemødet, hvis folket ikke længere har råd til at komme der, siger kommunikationsdirektør Marion Hannerup.

Også Ældresagen droslede ned på deltagelsen i sommer for at holde udgifterne nede.

Foreningen bag Folkemødet erkender udfordringen med den private udlejning.

- Derfor håber vi også, at det her bliver et wakeup-call til bornholmerne. Så de forstår nødvendigheden af at vise mådehold med priserne, så andre deltagere ikke også melder fra, siger foreningens direktør, Mads Akselbo Holm.

Torsdag er der frist for ansøgning om tilmelding til Folkemødet 2019. Uanset kritikken af dyre overnatninger, så har ti procent flere end nogensinde ansøgt om en stadeplads næste år.

/ritzau/