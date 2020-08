»Det duer ikke, at vi bruger dyre, langtuddannede speciallæger til at snakke for meget med med raske.«

Det fastslår Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, efter de Praktiserende Lægers Organisation, PLO, har advaret mod det, lægerne selv kalder 'testhysteri'.

De praktiserende læger oplever nemlig, at raske personer spærrer for de syge i konsultationen.

»Mange kan ikke komme til ved telefonen hos deres praktiserende læge eller lægevagten, fordi en masse raske ringer ind,« sagde Jonatan Schloss, der er direktør for PLO, torsdag til DR, hvor han opfordrede til at skrue ned for 'testhysteriet'.

Søren Brostrøm erkender, at det er et problem. Ikke mindst når vi kigger ind i en efterår- og vintersæson, hvor influenza, forkølelse og andre sæsonsygdomme også skal håndteres i den almene praksis.

»På den ene side har vi et stort fokus på at bruge vores store testkapacitet til at få et rigtig godt overblik over vores epidemi og smittekæder. På den anden side har vi også nogle syge, vi skal håndtere. Både nogle, der fejler noget på grund af corona, men også nogle, der fejler noget andet,« siger Søren Brostrøm og tilføjer:

»Der skal vi selvfølgelig bruge de praktiserende læger og sundhedpersonale på sygehusene bedst muligt,« siger han.

Sundhedsstyrelsen arbejder derfor tæt sammen med PLO om at finde en løsning, så de raske ikke står i vejen for de syge.

VIGTIGT: De personer skal først kontakte lægen Du skal altid kontakte din læge, før du bestiller tid til covidtest, hvis: Du har været i nær kontakt med en, der er smittet



Din læge vil sørge for at oprette to henvisninger til dig, da du skal testes to gange med to dages mellemrum, efter du har været udsat for smitte. Herefter kan du vende tilbage til coronaprover.dk og bestille tid.



Hvis du har administrativt CPR-nr. og har været i nær kontakt med en smittet, skal du først have en henvisning, før du kan bestille tid til testen. Du kan få en henvisning som nær kontakt ved at ringe til Coronaopsporing på tlf. 3232 0511 Du har symptomer på COVID-19 Så skal du ikke bruge den mulighed for test i Testcenter Danmark, som alle voksne borgere automatisk har fået. Din læge vil i stedet oprette en henvisning til dig til test på en af sygehusenes testklinikker. Herefter kan du vende tilbage til coronaprover.dk og bestille tid. Kilde: Coronaprover.dk

»Der skal vi have nogle andre former for visitationer,« siger Søren Brostrøm, som dog på nuværende tidspunkt ikke præcist kan sige, hvordan modellen for efterår- og vintersæsonen ser ud.

Sundheds- og ældremininster Magnus Heunicke gør det desuden klart, at man kun skal kontakte lægen, hvis man har symptomer.

»Hvis man er rask, skal man ikke ind til sin læge,« siger han og uddyber, at man så i stedet skal forbi et af Testcenter Danmarks teststationer, som man bestiller tid til på coronaprover.dk.

Er du nær kontakt til en, der er smittet eller har symptomer på corona, skal du dog først ringe til din egen læge.

Der er til gengæld ikke lagt op til at skrue ned for test.

Tværtimod arbejdes der lige nu på højtryk for at udvide testkapaciteten markant hen imod efterårsferien, hvor man går efter at kunne teste 70.000-80.000 om dagen – cirka dobbelt så mange som nu.

Ministeren står nemlig fast på, at 'det er klogt' med en bred samfundstestning.

Og systemet skulle være indrettet således, at de syge kommer først i køen til test.

»Systemet er sådan, at vi reserverer et fasttrack til personer, der har symptomer, som har været i nærkontakt med andre smittede og til ansatte i plejesektoren. Derudover har vi en stor kapacitet til den brede samfundstestning,« siger Magnus Heunicke.