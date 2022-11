Lyt til artiklen

For nogle var hjemmearbejde under corona en drøm, for andre et nødvendigt onde.

Ikke desto mindre er det blevet aktuelt igen, efter at danskerne har oplevet stigende strøm- og varmepriser.

Det skriver DR.

Konkret drejer det sig om kommunale medarbejdere i blandt andet Fanø og Næstved Kommune, som sendes på hjemmearbejde om fredagen for at spare penge.

»Vi håber, vi kan spare på energien hen over vinteren, hvor vi ved, vi kan blive udfordret på vores energiforsyning. Det er et forsøg på at vise rettidig omhu og ikke varme nogle store, dyre bygninger op for forholdsvis få medarbejdere, der er der om fredagen,« siger Rie Perry, der er kommunaldirektør i Næstved Kommune.

Næstved Kommune lover, at borgerne ikke kommer til at mærke forskel på fredagslukningen, da medarbejderne stadig vil være til at fange på telefonerne.

Det samme gør sig gældende i Fanø Kommune, hvor man har oprettet en kontaktformular, så borgere kan bestille tid hos kommunen.

Hos Egedal Kommune har man i oktober sendt medarbejdere hjem hver fredag. Her har årsagen dog ikke været at spare penge men at vise samfundssind i forhold til energikrisen.