Kær skulptur har mange navne, og måske kender du denne som 'byens største pissoir', men så er det formentlig, fordi du er fra Aarhus.

Det er nemlig her den ikoniske skulptur, Torvenes Brøndsløjfe, der ellers i folkemunde kaldes 'Vanddragen' er placeret på Store Torv foran Aarhus Domkirke.

Men ikke meget længere.

Det besluttede Aarhus Byråd onsdag, skriver Jyllands-Posten, så nu skal 'Vanddragen' på depot.

Skulpturen anvendes mange weekendnætter af fulderikker som pissoir på grund af dens fordelagtige design, hvor man let kan skjule sig.

Skulpturen, som er lavet af kunstneren Elisabeth Toubro, blev installeret på Store Torv tilbage i 2003, efter den havde vundet en konkurrence om ny udsmykning af Store Torv.

Sidenhen har den været temmelig udskældt.

»Vanddragen er lidt af et pissoir, og det er ikke så lækkert, at børnene leger i det. Og det er også farligt at falde der. Jeg er udelt begejstret for planen,« siger Eva Borchorst Mejnertz, Byrådsmedlem i Aarhus for Radikale Venstre, til Jyllands-Posten.

Og flytningen af 'Vanddragen' er ikke billig.

En mio. kr. skal Aarhus Kommune hive op af lommen for at skille sig af med den udskældte skulptur.

Ifølge Jyllands-Posten vil et flertal i Aarhus Byråd til gengæld gerne have et andet vandkunstværk, som kan få 'Vanddragens' plads i stedet.

Hvad det bliver er endnu op til vurdering og diskussion i Aarhus.