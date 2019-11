Den afdøde dyne-konge Lars Larsen nåede før sin død tidligere på året at få lagt fast, hvordan hans livsværk i Jysk-koncernen skulle leve videre.

Familien kommer i fællesskab til at sidde på så godt som hele den enorme formue, men en del af overskuddet skal hvert år deles ud til godgørende formål gennem Lars Larsens Jysk Fond.

Og nu har fonden for første gang været til lommerne, og det er med en donation, som ifølge Lars Larsens enke Kris Brunsborg ville være lige efter den afdøde dyne-konges hoved.

Børns Vilkår har nemlig fået en million kroner til et nyt projekt, der skal støtte børn af forældre ramt af psykisk sygdom.

»Jeg ved, at støtten til børn, der har psykisk sygdom inde på livet, ville gøre Lars stolt. Han oplevede selv, hvad det betyder under sin egen barndom,« siger Kris Brunsborg.

Lars Larsens far døde kort før, han blev født som den sidste i en søskendeflok på fire i 1948.

Moren Vera Larsen magtede ikke at drive familiens landbrug alene og flyttede med børnene til den lille vestjyske by Hurup.

Det blev starten på en turbulent barndom for Lars Larsen med mange flytninger, morens stadig mere svigtende helbred og efterhånden mere og mere alvorlige psykiske problemer. Flere gange var hun indlagt på psykiatrisk afdeling i Viborg - eller Sindssygehospitalet, som det blev kaldt dengang.

Lars Larsen og hans hustru Kristine Brunsborg. Billedet er fra 2004. Foto: Birger A. Andersen Vis mere Lars Larsen og hans hustru Kristine Brunsborg. Billedet er fra 2004. Foto: Birger A. Andersen

Hans ældre søskende måtte arbejde for at få pengene til at række måneden ud, så det var Lars Larsen, som måtte tage sig af moren, selvom han ikke var mere end 10-11 år gammel.

Ofte måtte han blive hjemme hos den både psykisk og fysisk skrøbelige mor, som han frygtede ville gøre alvor af sine tilbagevendende trusler om at begå selvmord.

Samtidig turde Lars Larsen og hans søskende ikke at snakke højt om moderens ustabile adfærd, da børnene frygtede at blive skilt ad og sendt på børnehjem.

Den første donation fra Lars Larsens Jysk Fond kommer samtidig med, at den nye bestyrelse fonden bliver offentliggjort. Ny bestyrelsesformand bliver advokat Jesper Aabenhus Rasmussen.

Derudover træder Lars Larsens enke, Kris Brunsborg, ud af bestyrelsen for fonden, mens datteren Mette Brunsborg indtræder som nyt bestyrelsesmedlem. Ligeledes indtræder sønnen Jacob Brunsborg som ny næstformand.

»Jeg ser det som helt naturligt, at Mette nu overtager min plads i bestyrelsen, og jeg er glad for, at begge mine børn kan føre arbejdet med fonden videre,« siger Kris Brunsborg i den forbindelse.

Lars Larsens Jysk Fond skal eje én procent af Lars Larsen Group, ligesom fonden får en stemmeandel på én procent, mens de resterende 99 procent af såvel ejerskab som stemmer kommer til at ligge hos familien.

Lars Larsen døde 19. august i år i en alder af 71 år.